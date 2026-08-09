日本櫻島火山爆發濃煙直衝2200米　鹿兒島上空一片灰暗｜有片

根據日本鹿兒島地方氣象台消息，8月8日下午5時14分，櫻島南嶽山頂火山口發生爆發，噴出的濃煙直達火山上方約2200米。爆發產生的火山岩飛濺至距離火山口約600米的第八觀測站。網上影片可見，鹿兒島的天空一片灰暗。



日本媒體就贏到火山爆發的報道：

據《南日本新聞》報道，8日晚上，受今年第13號颱風「白海豚」（Dolphin）影響，櫻島火山爆發的火山灰被強風吹起，籠罩整個鹿兒島市。大量火山灰被風吹起，擊中正外出活動的居民。

據鹿兒島地方氣象台稱，下午5時14分觀測到一次火山爆發，火山灰直飛高達2200米。噴發持續，遮蔽了白浪體育場的視線，當時鹿兒島聯隊正在該體育場進行J3足球聯賽的揭幕戰。

據報道，球迷們在小賣部前排起了長隊，用手摀著臉。來自鹿兒島市和田小學三年級的川田篤翔和家人一起觀看比賽，他驚愕地說：「我以前從來沒見過火山灰被吹成這樣。」然而，就在比賽開始前，一首「灰燼緊張」的歡呼歌響徹體育場，彷彿要驅散糟糕的天氣。

據《鹿兒島讀賣新聞電視台》報道，不少火山灰飄向鹿兒島市，主要集中在鴨池與次郎地區。幾分鐘內，天空完全變暗。

有遊客表示：「這是我第一次見到火山灰。眼睛好刺痛。現在下雨了，我想我還是早點回酒店吧。」

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鹿兒島氣象台已將這次火山爆發定為3級，並警告南嶽火山口和昭和火山口周圍約2公里範圍內可能出現大量火山灰。