也門胡塞武裝襲沙特煉油廠 回應無人機進犯領空
撰文：張涵語
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也門胡塞武裝稱已於8月9日（周日）使用無人機襲擊位於吉贊（Jizan）的沙特阿美煉油廠，以回應沙特此前使用無人機侵犯薩達省（Saada）和哈傑省（Hajjah）領空的行為。沙特能源部同日表示，煉油廠發生的火災已被撲滅，無人受傷，但並未透露起火原因。
路透社報道，也門胡塞武裝除襲擊吉贊的煉油廠外，還對紅海沿岸的港口城市延布市（Yanbu）進行襲擊。胡塞武裝發言人薩里（Yahya Saree）在另一份聲明中表示，該組織亦對也門紅海港口城市摩卡（Mocha）發動導彈和無人機攻擊。該城市是獲國際認可及利雅得支持的亞丁政府所在地。
薩里表示，此次襲擊以沙特的軍隊和武器庫為目標，當中，對摩卡的空襲造成7人死亡。沙特未有回應有關事件。
據路透社報道，沙特阿美煉油廠自7月下旬起已停止運營。沙特阿美行政總裁納賽爾（Amin Nasser）上周就表示，近期針對公司旗下設施的攻擊雖造成部分生產中斷，但他有信心能迅速恢復營運。他亦指，這些攻擊並未對營運或財務造成實質影響。
胡塞武裝上個月以沙特對其實施圍困為由，宣布在紅海對沙特實施海上封鎖。而沙特、土耳其和巴基斯坦三國則於7日簽署聯合防務協議，規定對三國中任何一方的武裝攻擊都將被視為對所有三國的攻擊。
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