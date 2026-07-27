從裏海、俄烏到也門、沙特：美國伊朗戰爭正在向外蔓延？

自上周五（24日）以來，據報正對伊朗處於「報仇模式」的特朗普（Donald Trump）突然停止了連續13晚的轟炸，重新提起同伊朗透過談判解決問題的可能。在美國不攻擊之際，伊朗也停止了主要針對約旦、科威特和巴林美軍基地目標及部份關鍵基建的攻擊。

日前曾經升穿100美元一桶的布蘭特原油期貨價格，又出現了「TACO交易」的現象，數日內急速回落至90美元一桶以下的水平。

不過，除了美伊之間暫停轟炸之外，過去數日的事態發展都指向戰爭重啟，甚至是升級、擴大的可能。不只特朗普本人的意願似乎還是要升級戰爭，與美國伊朗相關的戰火亦已經蔓延到紅海和裏海。

也門胡塞組織擊中沙特南部的煉油廠起火片段：

首先，特朗普原本的傾向是要升級戰爭，曾在23日向美國媒體Axios聲言正考慮向伊朗發動前所未見的「大規模攻擊」。其後，特朗普似乎是被美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人以愛國者防空攔截器短缺為由說服，因此才暫緩升級計劃。

Axios亦報道指美國中央司令部指揮官庫珀（Brad Cooper）向特朗普表示，再像過去兩週那樣轟炸霍爾木茲海峽周邊目標已無效用，要打擊的目標都打得七七八八，下一步的升級大概就只有大規模轟炸4月「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）停止前還未有攻擊的20％經美軍認定剩餘目標。

目前。美軍依然在向中東增兵，當中包括大量部署到以色列的空中加油機。而特朗普26日亦向《華爾街日報》否認美國彈藥短缺的說法。但特朗普也不可能不知道無論是轟炸海峽周邊目標，還是回到4月停火前的大規模轟炸，都無法迫使伊朗屈服－－因此，即使要繼續戰爭，也要想辦法採用另一種戰爭模式。

CSIS本年4月作出的美國彈藥消耗估算（CSIS, Gemini）

轟炸美國以色列都未轟炸過的「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）疑似核設施，又或者是派地面部隊佔領伊朗南部地區或石油出口重地哈爾克島（Kharg Island）等，都是大家耳熟能詳的選項。但十字鎬山深藏地底，也沒有國際原子能機構（IAEA）人員到過當地核查，連炸掉地下建築的入口，美軍也沒有把握做到。而派出地面部隊，當然會大大增加如今總數已達18人的美軍死亡人數，政治風險極高。

特朗普在未知下一步要如何走之際，就暫時先當個「鍵盤戰士」。他在26日連接在Truth Social上發布了十幾張AI生成圖片，威脅轟炸哈爾克島、搶奪伊朗油輪、擊毀伊朗船隻等等。這可能是「特朗普式」的「長輩圖」：年高80歲的他，可能驚歎於各種AI生成圖片的精妙，因而忍不住要同全世界「分享」。

特朗普在社交媒體上發布的AI生成圖片：

在特朗普決定暫停攻擊之際，控制霍爾木茲海峽南岸的阿曼也派了外交代表團到德黑蘭和伊朗交涉。阿曼方面據報提出成立區域性組織去管理海峽航運，但不收取通行費，可是伊朗堅持要收取服務費，而且該管理機制也要由伊朗主持。

特朗普的「史詩狂怒行動」逼得伊朗使出封鎖霍爾木茲海峽的「核選項」。4月停火至今，對伊朗實行海上封鎖並阻止其石油出口嘗試過，解除制裁利誘伊朗妥協嘗試過，重新開戰持續轟炸伊朗（甚至包括民用基建）也嘗試過－－沒有任何一招能讓伊朗同意把霍爾木茲海峽航道恢復到戰爭之前的狀態。

現在的基本格局就是，除了直接或間接承認伊朗對霍爾木茲海峽有控制權和收費權，否則特朗普並沒有任何輕易退出這場戰爭的辦法 。

這個時候，最初將美國拉進這場戰爭之中的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將在28日趁出席已故鷹派共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）喪禮之機再到華盛頓會見特朗普。

2026年7月16日，在耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡出席以色列國會會議，國會隨後將於2026年以色列大選前解散。（Reuters）

內塔尼亞胡預計將會向特朗普提供伊朗正在重建軍力和核計劃的情報。由於內塔尼亞胡10月就要面對一場艱難的選舉，再次和特朗普開打一場「史詩狂怒2.0」，向以色列人表明其「完成未完成任務」的意志，可能是其在選前鞏固政治地位的辦法。

可能和以色列有關的，還有在裏海的形勢。

如今長期深入打擊俄羅斯境內目標的烏克蘭，25日竟然打擊了裏海的一艘伊朗商船。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稍早時宣稱在裏海攻擊了一艘戰艦和與伊朗有關用於軍備運輸的船隻。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）馬上就此與歐盟外交高級專員卡拉斯（Kaja Kallas）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電，並指控（屬猶太裔的）澤連斯基此舉是「受到以色列指使」，表明伊朗對其攻擊「絕不會就此罷休」。

烏克蘭近日集中打擊俄羅斯的網購平台巨頭Wildberries的物流設施，18日以來打擊了至少7個倉庫，損失超過20億美元。（Reuters）

在美軍封鎖伊朗港口之際，連接俄羅斯、阿塞拜疆、哈薩克、土庫曼的裏海成為了伊朗的物流要道。自俄烏戰爭爆發之後，伊朗和俄羅斯的裏海物流本來已見增長。如今美國在阿曼灣封鎖伊朗港口進出船隻，裏海完全不受美國軍力投射影響的地理位置，對伊朗而言，就變得更為重要。不只俄羅斯可以在此向伊朗輸出軍備，甚至是伊朗與中國的貿易也能透過裏海運輸配合鐵路進行。

雖然伊朗至今也堅稱他們沒有介入俄烏戰爭，但伊朗的見證者（Shahed）無人機是俄羅斯在戰爭初期力保戰場優勢的主要武器之一，而今天在其對烏克蘭的密集大規模遠程攻擊之中，由「見證者」發展出來的各式「Geran」自殺式無人機，依然扮演極其重要的角色。而在美以本年2月開始轟炸伊朗之後，俄羅斯也很可能將他們的無人機技術創新和無人機導彈混用戰術同伊朗分享。

澤連斯基早就想報復伊朗，卻一直鞭長莫及。在本年伊朗戰爭爆發後，伊朗用無人機攻擊海灣阿拉伯國家，澤連斯基就看準了機會到此推銷烏克蘭的反無人機技術，和沙特、阿聯酋等國簽署迅速簽署了防務協議。某程度上，烏克蘭已經用軍事科技間接參與了這一場戰爭，正如俄羅斯一樣。

澤連斯基26日就公開指責俄羅斯向伊朗提供衛星情報攻擊海灣國家的美軍基地。路透社日前也有報道指美國情報部門正在調查俄羅斯有沒有幫助伊朗攻擊海灣國家的美國中情局（CIA）目標。

而近月眼見烏克蘭長程攻擊的成功，特朗普似乎開始轉向親近烏克蘭而疏遠俄羅斯。由於烏克蘭依然依賴美國情報，美國的愛國者導彈依然是烏克蘭唯一能用來攔截俄羅斯彈道導彈的武器，澤連斯基也絕對有利害誘因在伊朗戰爭中幫特朗普一把。

值得留意的是，跟特朗普長期保持溝通，甚至曾在特朗普上任初期拿着名單到白宮成功游說特朗普炒掉大批國安高官的MAGA派親以色列陰謀論者魯默（Laura Loomer），剛好在上週到過基輔和澤連斯基見面。

魯默本來一直是烏克蘭的批評者，反對美國援助烏克蘭，曾經像普京的宣傳一般指責澤連斯基是「納粹」。在這趟行程中，魯默卻出現了180度的轉向，表明支持烏克蘭是「美國優先」外交政策的一部分。行程當中，魯默也兩次同特朗普通電，並獲後者在網上回應。

魯默訪問澤連斯基的影片截圖（X@LauraLoomer）

魯默自己也是猶太人，其立場轉變似乎是因為俄羅斯媒體經常轉載霍士前主持卡爾森（Tucker Carlson）、反猶陰謀論者Candace Owens等MAGA派以色列批評者的言論。這種在伊朗戰爭爆發後的輿論態勢讓魯默重新以另一個角度去看待俄羅斯的宣傳。

到底魯默的訪問剛好發生在烏克蘭攻擊裏海伊朗商船前幾天是純屬偶然，還是有因果上的關係，我們當然不能輕易作出判斷。但無論從特朗普全力施壓伊朗的角度來看，還是從澤連斯基報復伊朗和討好美國的角度來看，烏克蘭都有進一步介入美國伊朗戰爭的理由。

另一邊廂，正當美國伊朗的直接交火暫時平息之際，受伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）和沙特也在紅海這一邊大打出手，多次你來我往的互相轟炸。

沙特和胡塞本月初已經擦槍兼走火。當時伊朗利用哈梅內伊（Ali Khamenei）喪禮的契機向也門派出了直機航班，試圖打破沙特2015年介入也門內戰期間開始實施的海空陸運輸封鎖（按：主要目標是要阻止伊朗向胡塞輸出武器），沙特或沙特支持的也門政府轟炸了胡塞控制的薩那（Sanaa）機場，但伊朗飛機最終也在另一個機場降落。胡塞其後則向沙特一個南部城市的機場發動攻擊報復。

薩那機場7月13日受襲片段：

上周胡塞武裝宣布封鎖沙特紅海港口，可能會讓失去了霍爾木茲海峽航道的沙特再失紅海石油出口要道－－如果沙特油輪在紅海不往南行穿越也門緊握的曼德海峽（Bab el-Mandeb）將石油輸往亞洲的話，就只有北行穿越不能應付最大級別油輪的蘇彞士運河，經過地中海，再繞過非洲好望角，大大增加運輸成本和時間。

而胡塞其後也真的攻擊了紅海的油輪。沙特空軍攻擊胡塞控制的港口城市荷台達（Hodeidah）報復。胡塞在剛剛過去的週末則攻擊了鄰近也門的沙特南部城市吉贊（Jizan）的煉油廠，以及沙特東油西輸管道石油出口的重要紅海港口延布（Yanbu）作為回應。沙特支持的也門攻擊其後則攻擊了多個胡塞飛彈發射地點和武器庫。胡塞之後就聲稱擊落了一架沙特無人機。

胡塞組織26日發布一張擊落沙特土耳其製無人機的照片。（網上圖片）

航運數據公司Kpler的資訊顯示，雖然有開往中國的油輪在胡塞發動海上封鎖後依然安全通過曼德海峽，但紅海航運量已經跌到多個月來的最低位。

如果胡塞真的嚴格封鎖沙特港口，紅海這一邊的戰爭似乎難以平息。

胡塞有其在也門的利益要照顧，並不是伊朗的傀儡，卻是伊朗不費兵力而升級對美壓力的重要不對稱戰爭手段。

將紅海形勢同裏海形勢作對照，就看到一個頗供玩味的景象：在俄烏戰爭中，烏克蘭是不對稱戰爭的代表方；在美伊戰爭中，伊朗則是不對稱戰爭的代表方；如今烏克蘭卻似乎正在將它的不對稱戰爭能力拿來幫助美國對付伊朗。

這張於2026年7月12日指攝的衛星圖像，可以看到紅海的入口曼德海峽（Bab el-Mandeb）。（Reuters）

既然特朗普單憑美國既壓倒性軍力也不能迫使伊朗屈服，讓戰爭擴大，將不同勢力拉進這場戰爭之中，也可能其試圖打破局面的一種手法。

此刻在特朗普暫時停手幾天的時間之中，以色列媒體繼續傳出以色列領導層相信特朗普只能升級戰爭的消息。如果以色列再插手聯合美國轟炸伊朗，伊朗很可能就會攻擊鄰國基建報復（按：革命衛隊27日表明其戰略不限於攻擊美軍基地），胡塞也很難放鬆封鎖紅海和攻擊沙特。這樣一打開，沙特可能加大參戰規模；本來據報已經還擊過伊朗的科威特和巴林也將重新捲入戰事；對伊朗一直持鷹派立場、石油出口受阻的阿聯酋也可能介入。烏克蘭也會在裏海推波助瀾。

除非特朗普認輸退場，接受伊朗控制霍爾木茲海峽的事實，否則這場美伊戰爭依然有極大的持續和升級的風險。問題只在於，它會以什麼方式來持續或升級？