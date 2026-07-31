也門胡塞武裝據報從伊拉克襲擊沙特阿拉伯　證伊朗與盟友聯繫加深

根據沙特阿拉伯及其地區夥伴的評估，也門胡塞武裝本週從伊拉克境內襲擊了沙特阿拉伯，並與伊拉克武裝團體進行協調。兩名地區官員指出，這反映出伊朗支持的民兵組織之間的協調日益加強。



路透社報道，這些評估與官方說法有所不同，表明儘管自哈馬斯2023年襲擊以色列以來，美國和以色列一直在打擊伊朗的盟友，但伊朗的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）成員仍在加深與盟友的聯繫，對美國在這一地區的盟友造成損害的能力加強了。攻擊行動針對沙特東部省份的石油設施。

沙特阿拉伯星期三（7月29日）與美國對伊拉克目標進行了聯合空襲，稱這些目標與沙特阿拉伯遭受的襲擊有關，並正式指責與伊朗結盟的伊拉克武裝團體發動了襲擊。也門胡塞武裝聲稱攻擊事件是他們所為。伊拉克方面表示正在調查。

2025年5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）抵達沙特首都利雅德前夕，美國和沙特國旗在當地的一條高速公路上迎風飄揚。（Reuters）

官員稱，部分攻擊由伊拉克武裝組織和胡塞武裝聯合從伊拉克境內發動，受伊朗伊斯蘭革命衛隊的監督。

在沙特阿拉伯和美國星期三發動空襲後，與伊朗關係密切的媒體對伊朗伊斯蘭革命衛隊成員、伊拉克武裝人員以及至少一名胡塞武裝人員的遇難表示哀悼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

