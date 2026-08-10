伊朗議會委員會通過霍爾木茲海峽安全綱要

伊朗議會的國家安全與外交政策委員會，於8月9日批准有關管理霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安全綱要。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，根據該草案的初步內容，包括禁止美國、以色列，以及被伊朗認定為敵對的其他國家船隻進入。



圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截伊朗貨船Touska的畫面。（CENTCOM/Handout via REUTERS）

伊媒：禁止美以及敵對國家船隻駛入

新華社報道，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人卡什卡維（Hassan Qashqavi）表示，《確保霍爾木茲海峽安全與發展的戰略行動計劃》總體框架，已獲委員會通過。

報道指出，相關機構和部門的口頭及書面意見，已在議會國家安全與外交政策委員會的會議上被討論和審議，相關部門代表均參加了會議，該計劃的總體框架最終在委員會以全票通過。

伊朗IRNA報道，根據草案內容，該法案將責成伊朗政府與武裝部隊合作，確保波斯灣的海上安全、航行安全和環境保護。該法案的初步文本還提出，全面禁止美國、以色列、其他敵對國家，又或與這些國家相關的船隻駛入。