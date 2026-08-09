美媒：特朗普願未達核協議仍結束伊朗戰事　重開霍爾木茲為關鍵

美國媒體8月9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 願意在即使伊朗未達成核協議的情況下，仍結束對伊朗的戰事，前提是確保霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運暢通，且伊朗的核計劃持續仍在美國可控範圍。



這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

《華爾街日報》引述美國官員消息稱，美國已經完成打擊伊朗的所有軍事目標，特朗普目前的重點是確保攸關全球能源供應的霍爾木茲海峽，能夠恢復正常運輸。但如果伊朗進一步攻擊船隻，美國將保留軍事選項。

有信心伊朗核計劃受控

報道指出，特朗普正考慮在未達成核協議的情況下，宣布已對伊朗戰事取得勝利，並私下向高級助手提出這個想法。報道指出，如果伊朗的核計劃受控，且霍爾木茲海峽的交通恢復正常，特朗普有可能「無限期」延長停火協議。

報道引述美國官員說法，特朗普私底下向助手表示，伊朗的主要核設施已於6月被美軍嚴重破壞，可能無法恢復運作。特朗普在最近的會議上又表示，根據美國的情報能力，伊朗任何重建這些設施、秘密製造核彈的企圖，美國應該都能及時發現。此外，他有信心透過威嚇發動打擊，能「起到持久的威懾作用」。

官員表示，特朗普就伊朗問題保持耐心，預計能夠渡過最近的外交僵局。官員們預計，一旦伊朗全面重開霍爾木茲海峽，特朗普將解除對其的海上封鎖。