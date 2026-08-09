紐時：美國愛國者導彈庫存少於1700枚　或需超過2年時間補充

《紐約時報》8月8日引述美方高級官員報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向伊朗發動的戰爭已導致美國的武器庫存消耗到令人擔憂的水平，並需從亞洲和歐洲抽調武器供應。據兩名了解武器庫存的人士透露，美國目前擁有的愛國者導彈數量不到1700枚，需要超過2年才能補充該導彈庫存。



報道引述專家表示，美軍在歐洲和亞洲派駐的防空導彈及其他關鍵武器供應的迅速減少，正削弱美軍的作戰能力。

2026年3月10日，韓國平澤市（Pyeongtaek）的一個美國陸軍基地，圖為美軍在當地部署的愛國者導彈防禦系統。（Reuters）

轟炸伊朗消耗了數千枚價值數百萬美元的導彈，這些導彈包含來自全球供應商的精密零件，生產週期長達數年。應對伊朗的報復性轟炸已讓美國的防空導彈庫存嚴重損耗，這令特朗普政府高層官員私下感到憂慮，並導致美國推遲向歐洲和亞洲國家交付導彈。

美國官員表示，伊朗戰爭迫使國防部緊急從歐洲和亞洲各地調派艦艇、戰機和防空部隊前往中東，此舉對維持裝備和部隊士氣造成了連鎖反應。美國和西方高級官員稱，結果是美國在這些地區的火力大幅削弱，這種轉變具有長期影響，並日益引起軍方和情報界的憂慮。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）曾表示，美國擁有「充足的火力，足以執行總統在任何時間、任何地點下達的任何行動」。但專家指出，這場軍火危機其中一部分是特朗普從前總統拜登（Joe Biden）繼承的，幾乎肯定會持續到他卸任之後。

據兩位知情官員透露，在伊朗戰爭爆發前的幾次會議上，參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）曾向特朗普通報進一步動用已枯竭武器庫存的風險。但特朗普仍堅持發動戰爭，他認為戰爭很快就會結束。

2月28日，特朗普與以色列聯手攻擊伊朗後，他多次承諾數週內就能取得勝利。然而，五個多月過去了，他仍然無法迫使伊朗屈服，甚至找不到結束戰爭的辦法。據稱，彈藥短缺是促使特朗普7月底擱置大規模轟炸行動的原因之一。

2025年12月18日，在波蘭索哈切夫的第3華沙防空導彈基地，第37防空導彈中隊的愛國者導彈系統在宣布其已完全具備綜合作戰指揮系統（IBCS）作戰能力的儀式上亮相。（Reuters）

報道指，特朗普政府已與武器供應商合作，試圖加快和擴大生產。但即便考慮到這些努力，美國仍可能需要兩年以上的時間才能補充在伊朗戰爭中使用的1500多枚「愛國者」防空攔截導彈。據兩位了解庫存情況的人士透露，目前美國擁有的此類導彈少於1700枚。