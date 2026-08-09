紐時：美國愛國者導彈庫存少於1700枚 或需超過2年時間補充
《紐約時報》8月8日引述美方高級官員報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向伊朗發動的戰爭已導致美國的武器庫存消耗到令人擔憂的水平，並需從亞洲和歐洲抽調武器供應。據兩名了解武器庫存的人士透露，美國目前擁有的愛國者導彈數量不到1700枚，需要超過2年才能補充該導彈庫存。
報道引述專家表示，美軍在歐洲和亞洲派駐的防空導彈及其他關鍵武器供應的迅速減少，正削弱美軍的作戰能力。
轟炸伊朗消耗了數千枚價值數百萬美元的導彈，這些導彈包含來自全球供應商的精密零件，生產週期長達數年。應對伊朗的報復性轟炸已讓美國的防空導彈庫存嚴重損耗，這令特朗普政府高層官員私下感到憂慮，並導致美國推遲向歐洲和亞洲國家交付導彈。
美國官員表示，伊朗戰爭迫使國防部緊急從歐洲和亞洲各地調派艦艇、戰機和防空部隊前往中東，此舉對維持裝備和部隊士氣造成了連鎖反應。美國和西方高級官員稱，結果是美國在這些地區的火力大幅削弱，這種轉變具有長期影響，並日益引起軍方和情報界的憂慮。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）曾表示，美國擁有「充足的火力，足以執行總統在任何時間、任何地點下達的任何行動」。但專家指出，這場軍火危機其中一部分是特朗普從前總統拜登（Joe Biden）繼承的，幾乎肯定會持續到他卸任之後。
據兩位知情官員透露，在伊朗戰爭爆發前的幾次會議上，參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）曾向特朗普通報進一步動用已枯竭武器庫存的風險。但特朗普仍堅持發動戰爭，他認為戰爭很快就會結束。
2月28日，特朗普與以色列聯手攻擊伊朗後，他多次承諾數週內就能取得勝利。然而，五個多月過去了，他仍然無法迫使伊朗屈服，甚至找不到結束戰爭的辦法。據稱，彈藥短缺是促使特朗普7月底擱置大規模轟炸行動的原因之一。
報道指，特朗普政府已與武器供應商合作，試圖加快和擴大生產。但即便考慮到這些努力，美國仍可能需要兩年以上的時間才能補充在伊朗戰爭中使用的1500多枚「愛國者」防空攔截導彈。據兩位了解庫存情況的人士透露，目前美國擁有的此類導彈少於1700枚。