加拿大卑詩省山火迅速蔓延　逾2萬人逃離家園　省長：火勢如爆炸

加拿大卑詩省的山火迅速蔓延，全省逾百處山火肆虐，火勢迅猛，火場面積超過136平方公里，多達22,000人被迫緊急撤離家園；當局派出逾2000名消防人員參與滅火，惟相關滅火工作艱辛。省長David Eby形容，火勢之猛烈程度前所未見，破壞程度如像炸彈爆炸，火場甚至進一步影響當地天氣，並引發雷電加劇火勢蔓延。加拿大聯邦政府宣布，將向該省提供緊急援助。



據卑詩省山火服務處稱，截至8月9日，全省共有102處山火肆虐，其中近一半被列為「失控」。這些山火中，有78處是在過去一週內起火的。卑詩省目前已進入緊急狀態。

加拿大緊急事務管理和社區韌性部長Eleanor Olszewski週日在社交媒體上發文稱：「我已批准不列顛哥倫比亞省向聯邦政府提出的援助請求，為被迫離開家園的人們提供庇護所和住宿。」她補充，已責成由加拿大公共安全部政府行動中心牽頭的聯邦官員與該省合作，確保援助能夠送到最需要的人手中。

卑詩省山火學教授Mike Flannigan表示，火勢迅速蔓延表明，加拿大和美國正爆發越來越極端的火災，預計火災季節或會延續到秋季。他說，卑詩省南部和美國太平洋西北部過去六週幾乎沒有降雨，導致這些地區「極度乾燥」。他表示，這種情況是由人為造成的氣候變遷所引起的。