加拿大卑詩省葡萄酒區山火失控　數千人接獲疏散令

加拿大卑詩省葡萄酒及果園區數千居民周六接獲疏散令，以應對一場迅速蔓延的山火。



據路透社（Reuters）8月8日報道，鮑爾德嶺山火失控燃燒，面積增至約9,500公頃，薩默蘭、皮奇蘭及奧肯拿根湖以西多區發出疏散令。該區出產卑詩省大部分葡萄酒，是加拿大第二大葡萄酒產區；薩默蘭（人口約1.2萬）及皮奇蘭（約6,500人）受影響。

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薩默蘭宣布進入緊急狀態，市長霍姆斯（Doug Holmes）稱多個農場受影響，未知多少建築被毀，須「做最壞打算」。山火導致薩默蘭周六停電，並因繞過水處理廠、未經處理食水進入系統而發出食水煮沸通知。

卑詩省炎熱乾燥天氣增加火勢蔓延風險，約1,500名消防人員投入，省府就逾100場山火發出38道疏散令及49項警示。全加拿大今年已有400萬公頃土地被焚，墨西哥、澳洲、法國及新西蘭派員增援。