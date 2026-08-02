加拿大西捷航空罷工已致逾300航班取消　空服員不滿薪酬

加拿大西捷航空（WestJet）逾4000名空中服務員8月2日（周日）因薪酬問題罷工，指控公司制度導致他們平均每月要無償工作35小時，其中包括協助乘客登機或地面延誤的時間。目前西捷航空已至少取消309個航班，航空公司指受影響的乘客將「視情況」獲得退款或重新安排行程。



綜合外媒報道，西捷航空採用按航班支付固定「工時」報酬的制度，而非按實際打卡時間逐時計薪。因此起飛延誤、除冰等情況發生時，薪資不會隨之增加，變相讓員工負擔無償勞動。

西捷航空CEO Alexis von Hoensbroech)表示，公司提出按小時計費方案，涵蓋航班前後所有時間，並在第一年提供兩位數的工資增長等，但方案未被接受。

2019年2月5日，加拿大溫哥華國際機場，加拿大西捷航空（WestJet）的標誌牌。（Reuters）

工會認為西捷航空的提議仍「遠遠不夠」。加拿大就業部長哈伊杜 (Patty Hajdu) 則對這一事態發展表示失望，稱「罷工或停工並不意味着無法達成協議。各方理應在談判桌上達成一致。」

去年，加拿大政府曾介入阻止加拿大航空公司的罷工，但後來空服人員並未遵守政府的命令。工會西捷航空分部表示，希望加拿大政府不要干預談判進程。