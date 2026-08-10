泰國老牌男團Dragon 5前成員踏單車失蹤　被發現倒斃湄南河

撰文：張子傑
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泰國老牌男團Dragon 5前成員Thaman 'Tae' Taepun日前離家踏單車外出後失蹤，當地警方8月7日在暖武里府的湄南河發現他的遺體，終年46歲。目前未知他的死因，有傳媒透露，Tae生前受到家人及財政問題困擾。

《曼谷郵報》8月7日報道，事發於上週四（6日），據Tae的42歲女友Walaiphan Srinaphaphan指，他在6日清晨4時騎單車外出，當時他帶有一個黑色背包，但沒有攜帶電話。

閉路電視的片段顯示，Tae在6日清晨獨自騎單車離家，並現身暖武里府邦格雷縣（Bang Kruai）一條道路，但之後就下落不明。其女友嘗試聯絡不果，他的多名好友亦表示沒見過對方，於是報警求助。她表示，Tae以前騎單車外出時都會帶電話，而且會即時回家，過往從沒發生過類似情況。

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警方接報展開搜索，最終7日在當地一條橋樑附近的湄南河發現Tae的遺體，有當地傳媒指，調查人員在他的背包內搜出重量合計超過20公斤的物品，包括一個水泥傘座及一塊磚頭，目前當局尚未公布Tae的死因，他的母親Dara懷疑兒子是否遇襲，不過稱會等待警方的調查結果。

泰國男團Dragon 5前成員Tae被發現倒斃暖武里府湄南河，當地傳媒指，調查人員在他的背包內搜出重量合計超過20公斤的物品，包括一個水泥傘座及一塊空心磚。（x/@TigerKingByte）

Tae的家人在8日為他舉行葬禮，Dara向泰媒《Khaosod》透露，兒子一直努力工作，惟近年的抱負多次受挫，包括開班教授兒童舞蹈和演藝的計劃受到疫情影響而無法實現；之後開服裝店不久就遇到水災而停業；挑戰餐飲業則因為店外道路長期有工程，導致生意不理想。

報道引述知情人士指，Tae本來與女友一同經營生意，但對方病情影響工作；再加上需要照顧母親，令他負擔的壓力日增。消息稱他的生意失利後，就希望透過投資股票翻身，但同樣未能成功，並導致他無法向朋友償還債務。

Dragon 5於2000年出道，由五名成員Oak、Andy、Yuan、Tao及Tae組成，其舞蹈風格帶有武術色彩，並曾經在台灣推出中文版專輯《功夫》，惟他們在2002年拆夥。

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