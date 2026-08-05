中國粉絲泰國機場追星遭拒登機事件　泰外長籲中方使館勿激化矛盾

一批乘坐泰國航空TG674航班從曼谷飛往北京的中國粉絲，7月29日在機場「追星」尾隨同機一名中國藝人進入貴賓室與登機廊橋，現場陷入混亂後，航空公司最終決定拒絕22人登機，並發生有保安疑「拉眼角」的歧視風波。泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）8月5日就此事件發表意見，呼籲中國駐曼谷大使促進互相理解，而非單方面維護中國利益並激化矛盾。



泰媒《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，西哈薩表示，泰國人民希望遊客在抵達泰國、在泰逗留期間以及離開泰國時都能留下良好的印象，同時官員們也必須確保所有遊客遵守當地的法律法規。

部分粉絲試圖與藝人一同登機，甚至尾隨至連接機艙的登機廊橋。（影片截圖）

一群中國粉絲在機場尾隨同機中國藝人，由貴賓室一路跟至登機廊橋，屢次違反安全規定。（影片截圖）

西哈薩稱，「我已經告訴大使，在敏感問題上，他必須站出來解釋，而不是僅僅為了維護中國的利益而發言。」他又指「必須增進彼此的理解。大使在任期間的主要職責是促進國際關係和人民之間的互相理解。因此，大使在發表聲明時，必須顧及自己的職責，而不是激化矛盾。」

《曼谷郵報》的報道談到在這次事件發生的幾天前，一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展活動期間，遭工作人員粗暴對待的風波。中國駐泰大使館當時發表聲明，指收到中國公民反映遭保安強力對待的情況，敦促相關方面盡快查明真相，妥善處理此事。

在該次書展風波中，泰媒引述目擊者指控女子違反排隊規定，女事主則強調自己未有插隊。

泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）(泰國外交部)

泰國蘇萬那普機場管理部門周二發表聲明，據《泰國頭條新聞》報道，聲明談到該群粉絲與藝人搭乘同一航班，期間藝人進入機場貴賓室休息，但有不具備使用貴賓室權限的粉絲也跟着進入，泰航工作人員協調機場保安人員到場控制場面，請該些粉絲離開貴賓室。

機場指粉絲群之後繼續追隨藝人，引發混亂，並一路追至候機室，在登機前的證件核驗區拒絕配合驗票，粉絲持續追著藝人至廊橋，航空公司最後決定拒絕不遵守規定的粉絲群登機，共22人，航班也因此延誤。

聲明續稱，有12名粉絲同意辦理行李退運，其餘10人拒絕配合，不滿遭拒絕登機，最終發生肢體磨擦事件。

網上流傳的片段顯示，交涉期間，一名機場保安做出拉眼角動作。（微博）

機場：處分個別保安人員

聲明指，個別保安人員履職期間存在行為不當的情況，機場主管已下令紀律處分涉事職員，機場對本次事件表達歉意，並承諾將提升對各部門人員履職的監督力度，確保安全保障與規範優質的服務並行。