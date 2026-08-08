泰國少年槍擊案增至9死　學校悼念5教職員與12歲學生

泰國曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一名14歲少年涉嫌先在家槍殺祖父母，再闖學校連開多槍殺人，然後自盡。據警方指，事件內再多一人身亡，為一名12歲女學生，意味增至9人死亡，包括自殺的槍手。



涉事學校在社交網站發布帖文，悼念罹難的5名教職員與12歲女學生Naphat Chaima。帖文寫道「雖然你們離開了我們，但你們的善良和愛心將永遠留在我們記憶中。」

學校並於8日早上舉行10分鐘的儀式，為亡者獻上鮮花。

女學生憶述槍手闖入時刻

在事件中，槍手走入班房行兇，據英國廣播公司（BBC）報道，一名女學生講述在槍手對一名女教師行兇前，她正在教師面前，「她正在向我說話…… 然後（槍手）出現了」。受驚的她向母親指，當時以為再也無法見到父母。

泰媒也播出事發時的閉路電視影片，顯示疑犯持槍在學校走廊走過的畫面。

《曼谷郵報》指，疑犯所使用的9毫米手槍，為其祖父合法登記，是一把CZ75型9毫米半自動手槍，泰國政府的「福利槍支」（welfare gun）計劃採購大量此類槍支，符合條件的官員可用低價獲得武器，但該些武器中有很多最終轉售。

在此案後，泰國的槍管問題再受到關注，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表明將提出新槍械管制法案。