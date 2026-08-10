颱風燦鴻8.11將接近日本關東東北地區　氣象廳預警或引河流氾濫

日本氣象廳8月10日發布公告，預料颱風「燦鴻」會在當日於日本以東海域向北移動，預計大致在11日接近關東和東北地區，之後有可能自東向西橫越日本列島，預警東北地區的太平洋沿岸或出現暴雨引致的山泥傾瀉、河流氾濫及暴風。



公告指出，周一（10日）上午9時，颱風「燦鴻」在日本以東海域以每小時15公里的速度向西北移動，中心氣壓為990百帕，中心附近最高持續風速為每秒20米，最高陣風為每秒30米。颱風中心東北440公里和西南330公里以內為風速每秒15米以上的強風圈。

日本氣象廳8月10日發布公告，預警颱風「燦鴻」明將接近日本關東與東北地區。（日本氣象廳）

當局警告，11日還需警惕暴風導致建築物受損和交通受阻、以及伴隨湧浪的大浪對船舶和沿岸設施的損害。

日本氣象廳預料，截至12日早上6時，預計24小時內東北地區的太平洋沿岸累積雨量將達 150毫米，東北地區的日本海沿岸累積雨量將達80毫米。而在11日，預計東北地區太平洋沿岸的海上最大風速為每秒20米，最大陣風達每秒30米，陸地上最大風速為每秒18米，最大陣風達每秒30米；東北地區日本海沿岸的海上最大風速為每秒18米，最大陣風達每秒30米，陸地最大風速為每秒15米，最大陣風達每秒30米。