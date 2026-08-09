日本長野縣暴雨釀山泥傾瀉 唯一道路被沖斷 近400名遊客受困
撰文：TVBS新聞網
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日本長野縣安曇野市發生嚴重土石崩落災情。通往北阿爾卑斯山脈（北アルプス，又稱飛驒山脈）主要登山口的唯一聯外道路，8月8日晚間因暴雨引發山泥傾瀉，導致關鍵路段的橋樑與部分路面崩塌受損、交通完全中斷。適逢夏季登山旺季，目前估計有接近400名登山客與遊客受困山中無法下山。
暴雨襲擊直擊登山熱點！警派員勘查確認橋樑毀損
長野縣警方與政府表示，8月8日晚間8時許接獲民眾撥打110報案，指稱該條縣道因山崩無法通行。縣府派員赴現場勘查後，確認黑川橋已遭山泥傾瀉嚴重破壞。該條縣道是連接安曇野市區與中房溫泉的唯一通道，同時也是熱門登山路線的起點。
黑川橋已遭山泥傾瀉嚴重破壞 約390人受困：
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180人原訂8月9日下山受阻！溫泉區與山小屋急動員
根據統計，災情發生時正值週末住宿高峰，中房溫泉區的兩處設施共有140名旅客入住，另有250名登山客滯留在燕岳山頂附近的山小屋「燕山莊」。其中，燕山莊原訂於8月9日下山的180名登山客行程受阻，中房溫泉預計下山的人數亦在統計中。
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急搶通搶救受困旅客！當局擬架設臨時橋樑
為儘速協助受困民眾脫困，長野縣安曇野建設事務所目前已趕赴現場評估，擬優先架設臨時橋樑，以期在最短時間內開闢出一條安全的下山通道。
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