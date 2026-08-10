歐洲熱浪｜西歐6、7月氣溫創歷史新高　氣候變化加劇山火極端高溫

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）8月10日表示，西歐今年6月、7月經歷有紀錄以來最炎熱的夏季，該地區的平均氣溫達到攝氏21.62度，打破了2022年創下的紀錄。



綜合外媒報道，C3S指出，上個月是有史以來第2炎熱的7月，平均地表氣溫較1850至1900年工業化前基準高出攝氏1.47度。而上述的最新溫度數據，則反映了今年入夏以來「異常持久的高溫」。此外，西歐土壤含水量也「明顯低於」2022年7月，當時西歐正遭遇上一次嚴重乾旱。

歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）氣候策略負責人Samantha Burgess說：「這清楚顯示氣候變化加劇極端高溫，熱浪與乾旱則相互助長。」

法國、西班牙、奧地利、匈牙利等西歐及中歐國家，以及英國、愛爾蘭和冰島部分地區7月都出現極度乾燥天候。

圖為歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局長Carlo Buontempo。（Copernicus Climate Change Service）

此外，歐洲多條河流水位異常偏低，其中塞納河（Seine River）、萊茵河（Rhine River）及多瑙河（Danube River）受到的影響最為嚴重，衝擊多個歐洲國家的航運、灌溉及能源供應。

C3S局長Carlo Buontempo表示，地中海部分海域及大西洋海溫異常溫暖，但正在形成的聖嬰現象「可能是」全球海溫創紀錄的主要推手。聖嬰現象會暫時提高熱帶太平洋海溫，並可能影響全球各地的極端天氣，例如乾旱和洪水。他又指，科學家預期全球平均氣溫可能在今年稍晚或2027年初再創紀錄。