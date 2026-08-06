匈牙利羅馬尼亞地標因熱浪熄燈遊客大失所望　多瑙河水位創新低

匈牙利首都布達佩斯（Budapest）與鄰國羅馬尼亞（Romania）多地在本週因應持續熱浪，陸續關閉地標建築的裝飾燈光並實施限電措施，事件中當地居民、遊客以及多瑙河上的蜉蝣群均受到直接影響。



8月初，由於長期的熱浪與多瑙河（Danube）水位降至歷史新低，導致匈牙利唯一一座需抽取河水冷卻的核電站，即波克什核電站（Paks Nuclear Power Plant）被迫大規模停機，全國供電容量在過去一週已拉至極限。為緩解電網壓力，匈牙利政府決定關閉布達佩斯國會大廈、布達城堡（Buda Castle）及鏈橋（Chain Bridge）的景觀照明。

2026年8月，匈牙利首都布達佩斯（Budapest）與鄰國羅馬尼亞（Romania）多地在本週因應持續熱浪，陸續關閉地標建築的裝飾燈光並實施限電措施。圖為布達佩斯的地標建築熄燈的模樣。（Reuters）

8月6日，當地氣溫更攀升至攝氏40至42度，遠高於8月平均水平。不少遠道而來的旅客大感失望，德國遊客施耐德斯（Silke Schneiders）表示，自己可能一生只來一次布達佩斯，夜晚登山後卻發現建築物一片漆黑；但也有本地居民及旅客認同政府的節電決定。

與此同時，羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）亦將路燈亮度調低三分一，並關閉博物館及市政廳等建築的夜間燈光。匈牙利當局及羅馬尼亞各城市正繼續執行限電措施，以維持剩餘核反應堆的基本運作。

對於這次大規模熄燈，羅蘭大學（Eotvos Lorand University）副教授克里斯卡（Gyorgy Kriska）提出另一個受益視角：受保護的物種蜉蝣（mayflies）在夏季會大規模聚集並撲向光源，光污染對其繁殖極度危險，熄燈反成保護牠們的最佳方法。

克里斯卡指：「關掉燈光是保護牠們的最好方式。」而在布加勒斯特漆黑的市政廳前，有市民則批評當局面對數十年的氣候危機卻決策失當，才導致如今的窘境。