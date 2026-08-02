歐洲熱浪嚴峻威脅基礎設施　歐洲之星將推可抗55度高溫列車

歐洲各國今年夏天可謂「多災多難」，飽受乾旱、山火和超高溫多重夾擊，他們正竭力應對被嚴重低估的極端高溫氣候挑戰。歐洲之星（EuroStar）最近宣布，它正在為歐洲前所未有的高溫做好準備，新的列車車隊設計將可承受高達攝氏55度的高溫。有專家則表示，對於企業而言，極端高溫的挑戰是一場「寂靜的災難」（quiet catastrophe）。



美國財經媒體CNBC 8月1日報道，受氣候危機的影響，近月一系列破紀錄的熱浪席捲全球升溫最快的歐洲大陸的大片地區，造成嚴重破壞。酷熱為基礎設施帶來的壓力迫使企業和政策制定者採取應對措施。

2026年7月30日，法國大部分地區遭遇熱浪、缺水和乾旱持續的情況下，一名消防員在吉倫特省（Gironde）試圖撲滅山火。（Reuters）

歐洲之星鐵路公司的發言人最近表示：「我們已決定為多達50列Celestia列車配備能夠在高達攝氏55度度下運行的冷氣系統，這些列車將於2031年投入使用，一直運行到2060年代，因此做好未來準備至關重要。」

這間高速列車營運商負責經營歐洲一些最長、最大的客運列車群，最初計劃投資購置一批能夠在攝氏45度高溫環境下運行的新型列車，但近期的熱浪迫使他們改變了計劃。

在挪威，極端高溫已讓奧斯陸機場的瀝青路面溫度接近攝氏52度，消防人員不得不向停機坪噴灑數千公升水，以防止飛機停機位和滑行道受損。

由瑞典國家鐵路公司Avinor營運的奧斯陸機場工作人員表示，每次降溫循環大約需要13,000公升水，在最熱的時段，這些操作每小時重複一次。

同時，在瑞典，斯德哥爾摩公共運輸業者SL已將鐵軌塗成白色，以降低高溫導致的軌道移位和軌道彎曲等故障風險。

這種方法也已應用於南歐一些特別脆弱的鐵路路段，包括西班牙和意大利。

安聯風險諮詢公司韌性與業務發展主管Lena Fuldauer表示，在高溫期間，企業通常會面臨設備故障、營運效率下降以及保養和停機時間增加等問題。

Fuldauer引用《自然科學》雜誌最近的一項研究，該研究指，2026年6月的熱浪導致854 個歐洲城市中近一半打破或接近歷史最高紀錄，其中意大利Casteltermini錄得的最高溫度為攝氏48度。

2019年9月21日，圖為一架正在行駛的歐洲之星（EuroStar）列車。（X@Eurostar）

Fuldauer強調：「在工業化時代之前，地中海地區幾乎不可能出現超過攝氏50度的高溫，但根據最新的氣候科學研究，在人為造成的氣候變遷下，這種高溫出現的可能性增加了10到1000倍，到本世紀末，在最熱的地區，這種極端高溫可能會每年發生。」