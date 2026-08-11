外媒：貝索斯等富豪組財團 擬收購利物浦1/3股權 協議即將達成
撰文：蕭通
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多家外國媒體8月10日報道，由亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Facebook共同創辦人Eduardo Saverin等組成的一個財團，料將收購英超球隊利物浦三分之一股份，目前協議已即將達成。英國《衛報》指出，收購金額約為13.5億英鎊（約18.2億美元）。
英國天空新聞（Sky News）報道，該財團由印度鋼鐵大亨米塔爾（Lakshmi Mittal）的女婿Amit Bhatia牽頭，利物浦班主芬威體育集團（Fenway Sports Group，簡稱FSG）最快或於本周宣布達成協議。
報道指出，FSG發言人上月證實，由Amit Bhatia牽頭及代表的財團，表達有意對利物浦進行策略性參股。據悉，該財團的對注資給令利物浦的估值增至44億英鎊（約59億美元），為體育史上金額最高的收購之一。
資料顯示，FSG於2010年收購陷入困境的利物浦，當時的交易價格僅爲3億英鎊（約4.05億美元）。2023年，FSG曾向美國私募公司Dynasty Equity出售球會小部分股權，當時球隊整體估值約為45億美元。
英國《衛報》報道，根據《福布斯》資料，62歲貝索斯的個人資產約為2,570億美元，位列全球富豪第四位。Eduardo Saverin的身家雖然不及，但淨資產亦達320億美元。
報道指出，如果協議最終達成，這將是貝索斯首次投資足壇。他過去也曾考慮收購美式足球聯盟（NFL）的球隊，但一直未有成事。
至於富豪貝索斯，個人資產估計超過2800億美元。他過去曾考慮競標國家美式足球聯盟（NFL）的西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）與華盛頓指揮官（Washington Commanders），但最終並未成行。
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