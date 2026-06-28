全球權貴都讓孩子學習中文　馬斯克兒子學普通話　學者揭2大原因

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台發文透露：「我的兒子正在學習普通話。」這則貼文隨即引發各界關注。事實上，全球頂尖富豪與權貴政要的下一代，近年正悄悄掀起一股學習中文的熱潮。



根據澳洲廣播公司（ABC）報導，除了馬斯克之外，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以及Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的孩子都在學習中文。不只是科技巨頭，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的孫輩、英國王室的喬治王子（Prince George），在小學階段也都接觸過中文課程。

倫敦國王學院（King's College London，簡稱KCL）的布朗教授（Kerry Brown）分析指出，中國身為全球第二大經濟體，富豪與當權者讓下一代學中文，背後有著極為明確的商業經商與外交公關動機。

像是2017年中國國家主席習近平訪問美國時，特朗普的孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）就曾當面用中文獻唱，影片當時在網路社群上瞬間爆紅，成為非常成功的親和外交示範。

這股中文風潮同樣席捲俄羅斯，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前訪問北京時便透露，目前有超過10萬名俄羅斯人正在學習中文，甚至連總統新聞秘書的女兒，也是在保母影響下「先學會說中文，才學會說俄語」。而在澳洲，前總理陸克文（Kevin Rudd）更是著名的「中國通」，任內多次以流利的中文接待中國官員。

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不過布朗教授也坦言，相較於頂層權貴，歐美一般大學生選修中文的比例仍極少。他強調，西方國家若想與文化背景截然不同的中國在對等基礎上打交道，就必須在語言與外交上付出更多努力。

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