SpaceX及Tesla股價插水　馬斯克身家縮2.8萬億　一周蒸發整間滙豐

近來SpaceX股價連番下跌，不單止讓一眾散戶投資者在社交媒體「呼天搶地」，更令到公司創辦人﹑全球首富馬斯克身家失守萬億美元大關，為該公司自6月12日掛牌以來首次。據彭博億萬富豪指數排名顯示，馬斯克身家較周二（23日）大減1,180億美元，縮減至9,570億美元。若與6月15日﹑即其身家歷來高位1.315萬億美元相比，縮水幅度更高達3,580億美元。



3,580億美元是什麼概念？折算港紙為2.81萬億元。翻查今日（23日）港股中午收市價，等同於滙豐（0005）港股的整體市值（約2.5萬億）；又或者足以買起阿里（9988）所有港股及整間友邦（1299），兩者合共市值約為2.65萬億元。

馬斯克身家較高峰減少3350億美元，等於同匯滙豐整體港股價值。（資料圖片）

SpaceX及Tesla股價低迷致馬斯克身家縮水

由於馬斯克的身家是相當依賴持有SpaceX及Tesla的股份價值，當兩間公司股價下挫，其身家自然縮水。雖然SpaceX股價於周二反彈約1%至156.11美元，但是與高位225.64美元相比，累計跌幅約30.8%，即整體市值縮減約9,200億美元。至於Tesla股價則於周二下挫5.8%。

截至周二，馬斯克持有的SpaceX股權價值為7,440億美元，持有Tesla股權價值為1,580億美元。

身家遠高於貝索斯等人

雖然馬斯克身家失守萬億美元大關。但是其身家仍然大幅拋離其他富豪，包括Google兩名創辦人佩奇及布林，以及亞馬遜創辦人貝索斯，三人的身家介乎2,570億美元至2,970億美元。就算將三人身家相加，亦「只有」8,300億美元，與馬斯克仍然有1,270億美元差距。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

另一方面，SpaceX上市仍未足夠兩星期，公司便宣布發行債券集資250億美元。馬斯克表示，公司已啟動一項分5個期限的債券發行計劃，計劃集資至少250億美元。該批優先無擔保債券分為5、7、10、20及30年期。集資所得會用在數據中心、計算硬件、電力基礎設施發展等。

據報SpaceX發債吸引730億美元認購

《彭博》報道，SpaceX的10年期債券定價，較同期美國國債孳息率高140個基點，較同樣為「BBB」評級債券平均利率高出40個基點。

報道引述消息人士指，今次發債高峰期吸引近900億美元的認購，但最終定價時降至730億美元，相當於發行規模近3倍，低於今年高評級債券平均約4倍的水平。

消息人士續指，今次債券發行中需求最旺的是年期最短、風險最低的部分票據，這種需求偏好反映出投資者擔憂SpaceX的現金流狀況。標普全球評等評級機構預測，到2030年SpaceX仍會以驚人速度消耗資金，且明年消耗速度將大幅上升。SpaceX的收入預計將錄得增長，但不及支出增長速度。