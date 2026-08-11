日媒：中國拘留多名日本企業員工　疑與出口稀土等物資有關

日本《每日新聞》8月10日引述多名知情人士報道，多名在中國設有分公司的日本企業高層在內的日本公民於中國被拘留，消息指他們懷疑與出口包括稀土在內的軍民兩用物資有關。



報道提到，中國當局加強調查在華日系企業辦公室，以及不時向相關企業人士問話。部分被捕的日本人是接受中國當局問話的要求赴華，再於抵達中國後遭帶走調查。

2026年3月24日，在中國國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

大連一個生產大型重型電機設備集團5月發生兩名日本人涉嫌攜帶稀土相關製品出境，遭中國拘捕的事件後，日本政府提醒日企相關人士，假如遇到中國當局的調查等情況，應先與日本外務和經濟產業省、日本駐華大使館徵詢意見。

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事論」後，中國就增加對日本的經濟壓力，並在今年1月宣布限制對日本輸出軍民兩用物資的措施，再在6月擴大規模。

日本首相高市早苗6月16日在G7峰會上點名提及中國，強調有必要協調步調，共同應對中國通過限制稀土出口實施的經濟脅迫行為。但她同時指出，日本有在各層級與中國進行對話。（Reuters）

中國當局加強有關措施後，就似乎傳出多宗拘捕個案。日本駐華大使館因此向當地日企員工發出提醒，稱中方繼續加強審查和打擊，敦促他們根據當前情況採取行動。

有日本政府相關人士向《每日新聞》表示，假如被指有違法行為，到中國入境的風險甚高，所以應事先與日本政府查詢。