日經：中國對日本上半年稀土出口較去年同期暴跌50%　鏑和鋱歸零

《日經新聞》8月8日報道，今年上半年截至6月底，中國對日本的稀土出口量較去年同期下降約一半，其中鏑和鋱的出口量歸零；而對美國的稀土出口量亦下降了近30%。報道指，中方有時會向日方發放出口許可，避免完全中斷對日本的稀土供應。



據報道，2025年4月，中國商務部推出稀土出口許可證制度，對包括鏑和铽在內的七種稀土元素的出口進行管制。 2026年上半年，中國這七種稀土元素對日本的出口總額較去年同期下降51%。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

報道指，對美國稀土出口下降28%，向全球出口稀土整體下降16%。 《日經新聞》根據中國海關總署的貿易數據對出貨量進行了分析。

中日雙邊關係惡化，6月對日稀土出口年減81%，延續了自3月開始的連續下滑趨勢，至今已持續四個月。作為電動車引擎的關鍵材料，鏑和铽今年對日本出口一直為零。

今年1月，中國收緊了對日軍民兩用物項（即兼具民用和軍事用途的物項）的出口管制。自日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事論」後，北京一直加大向東京施加壓力。

近期，釔（yttrium）的出口量出現顯著下滑，中國對日本的釔出口量在6月降至零。釔在高科技應用領域不可或缺，例如用於製造耐熱飛機引擎塗層、半導體製造設備和癌症治療設備。

報道指，日方要取得含有鏑和其他受控材料的高性能稀土磁體的出口許可證仍然極其困難。據一位參與對日稀土出口的消息人士透露，中國政府有時會在得知出口中斷可能會導致日本汽車工廠停產的情況下發放許可證。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

消息人士指：「中國的目的是調整其許可證審批力度，既要避免日本企業完全停止從中國採購稀土，又期望鼓勵商界向日本政府施壓，促使其更加重視與中國的關係。」