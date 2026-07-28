IMF警示：若稀土供應銳減8成　日本GDP將下跌2.3％

國際貨幣基金組織（IMF）近日以稀土供應縮減八成且無替代方案的情況下，測算對美國、德國、英國、法國、日本和印度等國家的經濟影響。其中，日本GDP將下滑 2.3%，受創程度居主要經濟體首位。



據IMF測算結果，各國汽車產業均減產。其中，由於美國和日本的汽車原材料成本比例高，減產幅度分別約高達9%和8%，德國因人力成本佔比高，減產僅5.8%。

日本首相高市早苗6月16日在G7峰會上點名提及中國，強調有必要協調步調，共同應對中國通過限制稀土出口實施的經濟脅迫行為。但她同時指出，日本有在各層級與中國進行對話。（Reuters）

從GDP影響程度看，日本減幅最大，達2.3%；其次是德國，下滑2.1%，皆因國內經濟較依賴汽車產業。此外，美印跌1.5%，英法降幅超1%。根據IMF本月8日發布的《世界經濟展望》預測，日德英法的2026年GDP增長率僅為0.6%-1%，稀土短缺或令其經濟轉負。

日媒援引中國海關總署數據報道，指出中國6月對日本稀土磁鐵出口同比下滑2%，同期全球整體出口增77%，對美、德、韓出口分別上漲38%、36%、近三倍，反差顯著。