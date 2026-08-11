哥倫比亞月均發生地震2500次　地殼多重板塊相互擠壓、俯衝

哥倫比亞西部8月10日早上發生7.4級地震，震源深度107公里，是當地進入21世紀以來的最強烈地震。據哥倫比亞地質調查局（SGC）數據，該國平均每月發生約2500次地震、每日近80次，多數規模極小、僅儀器可偵測，頻繁震動並非短期異常，而是特殊地質條件所致。



哥倫比亞位置特殊，地處太平洋「火環」（Ring of Fire）帶，境內同時受到納斯卡板塊（Nazca Plate）、南美板塊（South American Plate）、加勒比板塊（Caribbean plates）與多個小型板塊相互擠壓、俯衝影響。

其中，西部太平洋沿岸因納斯卡板塊俯衝作用，成為全國地震最活躍區域，也是強震高風險地帶。北部板塊交互作用與境內多條大型斷層系統，進一步加劇地殼應力釋放，讓地震散落全國各地、深度不一。西北部的桑坦德省更是存在知名「布卡拉曼加地震巢」（Seismic Nest of Bucaramanga），全國四至五成地震皆集中於此。

複雜板塊運動與斷層分佈，使哥倫比亞成為拉美地震活動最頻繁的國家之一。本次地震嚴重影響全國32個城市，致數百人死傷。官方強調，民眾近期感知地震變多，主因是地震監測台網完備、資訊傳播迅速，並非地震頻率上升。