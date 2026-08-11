哥倫比亞7.4級地震　美國捐款逾億元　Shakira等明星籲祖國團結

哥倫比亞西部8月10日發生7.4級地震，全國32個城市受到今次地震嚴重影響，至今死亡人數增至132人，另外有570人受傷。美國宣布將捐款1,550萬美元（約1.2億港元）賑災。此外，包括拉丁天后Shakira在內的哥倫比亞明星，紛紛呼籲民眾團結應對天災。



美國國務院在社交平台發文，稱將捐款1,550萬美元，用於建設臨時庇護所、食物、防護裝備及災情評估。國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）稱國務院正積極協助受地震影響的美國公民。

來自哥倫比亞的歌星與藝人在網上發文慰問，包括Shakira、J Balvin、Maluma以及Karol G，Shakira在帖文中說：「我的心與今天受地震影響的人、以及正經歷痛苦時刻的遇難者家屬同在，呼籲民眾團結一心，持續關注災情以及潛在餘震警報；J Balvin則用西班牙語發文，稱將盡快採取行動，提供幫助。

2026年7月10日，流行歌手Shakira在美國波士頓TD花園球場舉行演唱會。（Getty）