委內瑞拉兄弟6月經歷地震喪母之痛　赴哥倫比亞投靠父親再遇強震

哥倫比亞8月10日早上發生7.4級地震，至今已奪去超過130條性命，大批民眾無家可歸，當中包括一對來自委內瑞拉的青年兄弟。他們6月在委內瑞拉經歷強震，痛失母親、祖母和胞弟，其後到哥倫比亞投靠父親，卻又再次遭遇大地震。



《紐約時報》10日報道，17歲的Deivi Delfín和15歲的胞弟Winder Delfín在委內瑞拉6月發生的兩次強烈地震中失去多名家人，最終花了26天才尋回家人的遺體。當時他們的經歷被多個傳媒報道後，在國際社會引起迴響。

Delfín兄弟其後投靠居於哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）、當髮型師的父親Deivid，惟他們的新生活卻遭地震重創。卡利在今次7.4級地震距離震央不遠，Delfín一家的住所在地震一刻強烈搖晃，兩兄弟隨即跑到街上暫避；而當時正外出的父親趕回尋找兒子，最終三人團聚相擁而哭。

委內瑞拉17歲青年Deivi Delfín在7月受訪，講述救援人員在瓦礫中搜索遇難家人遺體的情況。他其後與胞弟搬到哥倫比亞投靠父親，沒想到再遭遇大地震。（x/@Libertaria17082）

Deivid表示，原本希望兒子可以搬到遠離災區重新生活，而他們現在仍然留在屋外不敢回家，但認為大家平安重於一切。

報道提到，哥倫比亞和委內瑞拉這兩個鄰國多年來可謂同甘共苦，不少哥倫比亞民眾為了逃避內部衝突而離鄉別井到委內瑞拉；哥倫比亞則接收大批有意擺脫委內瑞拉獨裁統治的移民。不過面對今次天災，委內瑞拉政府已表明願意向哥倫比亞提供協助。