颱風燦鴻直撲日本關東地區　或首度登陸茨城縣　8.12橫過本州

颱風燦鴻料預計在8月11日晚在日本關東地區登陸，料由東向西橫過本州。氣象部門估計，全國多個地方會在12日持續下大雨，呼籲民眾提防山泥傾瀉、低窪地區水浸和河流氾濫等情況。



颱風燦鴻料預計在8月11日晚於日本關東茨城縣登陸。（X/@wni_jp）

日本放送協會（NHK）及Weather Map等媒體報道，截至11日下午5時，燦鴻集結於茨城縣水戶市東南偏東約90公里的海面，以時速25公里向西南偏西方向移動，預計可能首次在茨城縣登陸。

當局料燦鴻在12日於本州由東向西移動，並在13日於山陰地區海域變為熱帶低氣壓。報道指，燦鴻的中心氣壓為980百帕，中心附近最高持續風速為每秒25米、最高陣風為每秒35米，中心以東500公里及以西390公里範圍內可能吹起每秒15米的強風。

關東地區受到燦鴻逼近影響，東日本及東北地區進入強風圈，而截至11日下午4時半的過去3小時內，宮城縣石卷市及茨城縣北茨城市分別錄得每秒23及22.1米的最高陣風。

另外燦鴻可能為本州東北至西日本地區帶來大雨，預計直到12日晚的過去24小時內，東北及關東甲信地區或有最多180毫米雨量，東海、伊豆群島則分別可能錄得120和80毫米雨量。

當地交通因應燦鴻登陸在即而受阻，JR常磐線仙台至磐城，以及磐城至水戶站之間部分列車停駛；東海道及東北新幹線則仍然維持正常運作，但之後視乎情況或會延誤和停駛。而羽田和成田機場則有64個航班取消，各公共交通機關呼籲民眾在外出前，應先上網確認最新的交通消息。