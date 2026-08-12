彭博社：白宮解除美國政府設備使用TikTok的限制

彭博社8月11日報道，美國政府宣佈解除對聯邦政府設備使用TikTok的限制。今年1月，TikTok美國業務的控制權已完成轉移，中國母公司字節跳動將控制權轉讓予由甲骨文公司（Oracle）和私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）牽頭的美國企業財團。當局其後認定，TikTok業務轉移至美國投資者後，這款熱門社交媒體應用不再構成國家安全威脅。



報道指，白宮管理和預算辦公室周一發佈一份備忘錄，撤銷2023年的一項指令。指令曾禁止在政府設備上使用TikTok，原因是擔心TikTok當時的中國所有權構成安全風險。

司法部上月發佈一份書面意見，認定TikTok不再符合2022年通過的一項法律中「受監管應用程式」的定義。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

在美國總統特朗普（Donald Trump）的主導下，這筆交易旨在使TikTok免受美國於2024年生效的法律所制裁。當時美國擔心TikTok及母公司字節跳動可能與中國當局共用美國使用者的資訊。