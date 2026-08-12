美國與40國警告未通報試射導彈危險　中國裁軍大使斥美方無端指責

美國和約40個國家8月11日（周二）發表聯合聲明，警告在未事先通知的情況下進行彈道導彈試射有危險。7月6日，中國曾在太平洋試射一枚可攜帶核彈頭的導彈。中國裁軍事務大使李馳江則嚴正駁斥美國等國發表的所謂「彈道導彈發射通報」聯合聲明，無端指責中國7月初進行的潛射洲際彈道導彈試射。



據法媒報道，這份由歐洲和印太地區國家發表的聯合聲明指出：「在未事先充分通知和提供詳細信息的情況下，進行可攜帶核彈頭的彈道導彈試驗是危險的，會擾亂試驗區域附近相關國家的和平與安全。」

7月6日，中國海軍試射潛射戰略導彈，圖為導彈出水瞬間。（新華社）

聲明還表示：「這會增加誤判的風險，破壞全球穩定與安全，並且與擁有遠程導彈能力所應承擔的責任不符。」

聲明呼籲所有國家至少提前24小時發布發射導彈通知，內容包括導彈類型、計劃發射窗口、區域和方向。

聲明還補充指：「各國還應按照國際標準，向飛行員和海員提供清晰的通知，以降低風險，包括預計的撞擊或著陸區域。」

中國裁軍事務大使李馳江在日內瓦裁軍談判會議上表明中方立場，強調中方堅決反對個別國家濫用裁談會平台搞政治操弄，指美方為一己政治私利，誘拉包括非裁談會成員國在內的一些國家參加共同發言，對中方提前通報導彈試射的善意舉動吹毛求疵、無端指責，大搞「麥克風外交」，是典型的政治操弄和赤裸裸的雙重標準，中方對此絕不接受，堅決反對。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

李馳江指，中方始終安全、規範、負責任地開展洲際彈道導彈試射活動，提前向美國等國家作通報，採取審慎且合理的措施，確保試射未損害任何國家利益，充分體現中方的善意和負責任態度。