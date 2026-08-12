美國會參議院8月7日通過對俄羅斯制裁法案，包括可向中國等大量進口俄羅斯能源的國家徵收最高100%關稅。俄媒11日（周二）引述中國駐美國大使館新聞參贊兼發言人劉暢指，假如美國通過這法案，並對中國實施二級制裁，中方會採取必要措施，捍衛自身權益。



據俄衛網報道，劉暢表示，中方堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會批准的單邊制裁，並將採取必要措施捍衛中國企業和公民的合法權益。

2026年3月30日，在古巴馬坦薩斯，古巴正等待懸掛俄羅斯國旗的油輪靠岸。自特朗普政府切斷古巴燃料供應以來，古巴已持續數月面臨能源危機。 （Reuters）

美國國會參議院8月7日通過對俄羅斯制裁的法案，包括可以向中國及印度等前五大俄羅斯石油或天然氣進口國，徵收最高100%關稅，法案還對那些從俄羅斯進口到美國的所有商品徵收500%的關稅。

這項法案由已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）參與起草。

5月14日上午，在人民大會堂外，美國國旗與中國國徽並列。國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）普舉行歡迎儀式。（Getty）

預計法案將在休會期結束後，在9月才交由眾議院審議與表決，如獲通過後，才會交給總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效。