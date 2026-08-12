中方：反對美國涉俄羅斯二級制裁 若落實將採取措施捍衛權益
撰文：官祿倡
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美國會參議院8月7日通過對俄羅斯制裁法案，包括可向中國等大量進口俄羅斯能源的國家徵收最高100%關稅。俄媒11日（周二）引述中國駐美國大使館新聞參贊兼發言人劉暢指，假如美國通過這法案，並對中國實施二級制裁，中方會採取必要措施，捍衛自身權益。
據俄衛網報道，劉暢表示，中方堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會批准的單邊制裁，並將採取必要措施捍衛中國企業和公民的合法權益。
美國國會參議院8月7日通過對俄羅斯制裁的法案，包括可以向中國及印度等前五大俄羅斯石油或天然氣進口國，徵收最高100%關稅，法案還對那些從俄羅斯進口到美國的所有商品徵收500%的關稅。
這項法案由已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）參與起草。
預計法案將在休會期結束後，在9月才交由眾議院審議與表決，如獲通過後，才會交給總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效。
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