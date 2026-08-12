白宮解禁政府設備用TikTok　特朗普：我排第一拋離Taylor Swift

彭博社8月11日報道指，美國政府已在10日發布一份備忘錄，撤銷2023年頒布的一項事關禁止在政府設備上使用TikTok的限制令，原因是TikTok美國業務已完成轉移，不再構成國安威脅。特朗普上月曾聲稱，自己在TikTok上排第一，超越流行天后Taylor Swift。



特朗普在白宮解除政府設備TikTok禁令之前，於7月6日在白宮橢圓形辦公室說：「你們知道誰在 TikTok 上排名第一嗎？當然是我」，他還提及被外界視為向來與自己不合的Taylor Swift，強調自己「超越了Taylor Swift，她排第11名。」

此外，特朗普還在7月6日於旗下社交平台Truth Social發文，重申自己「在TikTok上排第一」，並引述現TikTok行政總裁周受資聲明，指自己在TikTok上影片觀看達到425億次，圖片中還可見到「TikTok上觀看人數和追蹤人數最多的全球領導人」。

2026年7月6日，圖為特朗普在社交平台上發文，重申自己「在TikTok上排名第一」。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

公開數據可見，特朗普並非「在TikTok排名第一」，追蹤者數量較Taylor Swift要少。他在 Truth Social上載的圖片，僅能說明他是「觀看數最多的世界領袖」，而非全平台第一。此外，圖片中宣稱的超高影片觀看量，查核網站Snopes亦表示無法獨立證實。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與流行天后Taylor Swift（右）素來不和，曾發文指憎恨對方。弔詭的是，雖然嘴巴說討厭Taylor Swift，特朗普卻在其社交平台貼文用她的歌曲作為背景音樂。據英媒報道，特朗普和白宮的社交平台已將部份使用Taylor Swift歌曲的貼文轉為靜音，引發外界高度關注。（Reuters）

截至7月9日，特朗普在TikTok上的追蹤者遠不及Taylor Swift，對方在TikTok上擁有3,350萬名追蹤者，多過特朗普帳戶1,670萬名追蹤者兩倍。時至8月11日，特朗普帳戶的追蹤者較此前上漲10萬名，Taylor Swift的追蹤者數量則維持在3,350萬。