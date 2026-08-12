朱鎔基逝世｜1999年訪美晤克林頓　推動中國加入世貿

前國務院總理朱鎔基8月12日在北京因病去世，享年98歲。朱鎔基曾於1998年至2003年擔任國務院總理，期間於1999年訪美，與時任美國總統克林頓（Bill Clinton） 就中美關係及經貿問題進行會談，並積極推動中國加入世界貿易組織（WTO）。同年11月，中美就中國加入WTO達成雙邊協議，為中國最終於2001年正式入世奠定重要基礎。



1999年中國總理時隔15年訪美

1999年4月6日至14日，總理朱鎔基應克林頓邀請訪美，這是中國總理時隔15年再次訪美，因此受到國際社會高度關注。當時正值中美關係面臨巨大矛盾，中國反對美國武力解決科索沃危機，美國也有很多人認為中國是威脅，盜竊美國技術。

1999年4月8日，到訪美國的時任中國國務院總理朱鎔基與美國總統克林頓（Bill Clinton）握手（Getty）

訪美期間，面對記者和外交場合的刁鑽問題，朱總理展現極高的演講技巧與幽默感。他拿自己赴美可能會被「打得鼻青臉腫」開玩笑；以輕鬆的故事巧妙回應「竊取美國核技術」的無端指控；並藉用美國前總統林肯（Abraham Lincoln ）維護國家統一的歷史，堅定且巧妙地表達中國在台灣問題上的立場。

這次訪問雖然伴隨着中美之間的諸多分歧，但總理朱鎔基仍努力透過直接溝通，尋求改善雙方關係，並展現中國在重大外交議題上的立場與態度。而在外交工作之外，朱鎔基任內另一項影響深遠的政績，便是推動中國加入世界貿易組織。

促進中國加入世貿主要推手之一

中國加入世界貿易組織的歷程，其實早在朱鎔基擔任國務院總理之前便已開始。1986年，中國正式提出恢復關稅與貿易總協定（GATT）締約方地位的申請，開始漫長的「復關」談判。

1995年WTO成立後，中國的「復關」談判也正式轉為加入WTO的談判。前後歷經15年的談判，中國需要逐步調整國內經濟制度、降低關稅及開放市場，並與不同國家就市場准入等問題進行協商。

1999年4月8日，到訪美國的時任中國國務院總理朱鎔基，與美國總統克林頓（Bill Clinton）出席白宮舉行的歡迎儀式。（Getty）

到了1990年代末，中國加入WTO已進入關鍵階段，其中與美國的談判尤其重要。朱鎔基在1998年出任國務院總理後，將推動中國入世貿視為其任內的重要工作之一。

1999年4月朱鎔基訪美時，中美就中國加入WTO問題進行討論；同年11月，中美雙方在北京展開密集談判，最終於11月15日簽署中國加入WTO的雙邊協議。這項協議結束了中美之間長達多年的入世雙邊談判，也為中國最終加入WTO掃除關鍵障礙。