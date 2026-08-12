朱鎔基逝世｜26年前作客日本節目　與觀眾對話：日方從沒正式道歉

中國前國務院總理朱鎔基8月12日因病救治無效在北京逝世，享年98歲。朱鎔基在任期間曾出訪多國，包括2000年訪問日本，他曾在日本節目上被觀眾問到「中國總是要求日本道歉，何時結束」，他回應稱「我想提醒一點，在日本所有正式文件裏面，從來沒有向中國人民道歉…… 因此，不能說中國沒完沒了地要求日本道歉。」



2000年10月14日下午，朱鎔基訪問日本期間到訪東京廣播公司（TBS）節目，與日本民衆對話，現場有99名日本市民。

↓ 朱鎔基也在節目上表演拉京胡 ↓

他當時談到是為了增信釋疑，「在日本國内，有一些對中國的疑慮、擔心，甚至於認為中國構成了對日本的威脅。同時在中國，對歷史問題、台灣問題和安全問題等方面，覺得日本有一些言論傷害了中國人民的感情。我就是在這個時候來到日本，希望做一些能夠增信釋疑，推動合作的工作。」

在後來的提問環節中，觀眾問到有關二戰的問題，有女學生提問稱「有一個說法是，中國人應該忘記那段歷史，日本人應該努力不忘記那段歷史。你對此有何看法？」

朱鎔基回應稱「任何人都不應該忘記歷史，忘記歷史就是背叛。應該正視歷史，也應該面向未來。吸取歷史教訓，避免重犯錯誤。這對於中日兩國人民尤其重要。往往有這樣一種傾向，就是要隱瞞、或者淡化，甚至於篡改歷史，我認為這是不正確的，沒有一點好處，不能使人們從歷史中吸取教訓，更好地創造未來。我們做一些提醒，這些提醒絕對不是要傷害誰的感情，而是希望大家共同吸取歷史的教訓，使中日兩國人民世世代代友好下去。」

1995年的朱鎔基（Reuters）

主持人隨後讀出一位廣島觀衆的提問，指他對日本在戰爭中的殘酷行爲深感内疚，但是中國總是要求日本道歉，詢問這種道歉到什麽時候才能結束。

朱鎔基回應稱「我想提醒一點，在日本所有正式文件裏面，從來沒有向中國人民道歉。1995年，當時的村山首相曾籠統地向亞洲人民表示過歉意。因此，不能說中國沒完沒了地要求日本道歉。道歉不道歉是你們自己的事情。但是我們希望日本方面考慮這個問題。」

朱鎔基2000年10月訪問日本時參觀富士通株式會社（富士通網站）

朱鎔基也有在節目中表現出溫和親切一面，例如在節目上表現拉京胡。

他又有說道「我平常講話的時候，表情都是比較嚴肅的。今天我將努力去做，盡量保持笑容。希望朋友們不要覺得我笑得太勉強，更不要覺得我笑得太可怕。請多多關照。」