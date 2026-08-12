仁川機場成無家者「避暑勝地」　霸位佔插座　隨地小便清潔工崩潰

韓國仁川國際機場入夏以來遭無家者「攻佔」，他們不僅長期霸佔座椅及插座，更在廁所內洗澡、隨地小便，讓旅客側目，更讓清潔人員大喊崩潰。

由於接獲不少投訴，仁川國際機場公社陸續在這些無家者的物品上張貼驅逐通知，這引發人權組織抗議。

仁川國際機場公社8月12日回應強調，他們只是依例勸導無家者自願離開，會與社福機構合作協助無家者重返社會。



當地電視台Channel A於7月9日報道，仁川機場客運大樓有無家者將座椅當作床，周圍堆放個人物品，並佔用插座為電子設備充電，也有無家者在廁所洗手盆直接洗腳，亦有人在殘廁內洗澡，還大量使用廁紙導致水浸。

電視台更公布馬桶旁地面留有一攤小便的畫面，聲稱拍到他隨地小便的過程。清潔人員向傳媒訴苦：「我剛打掃完的廁所就變成這樣。」

韓國仁川國際機場入夏以來遭無家者「攻佔」，他們不僅長期霸佔座椅及插座，更在廁所內洗澡、隨地小便，讓旅客側目，更讓清潔人員大喊崩潰。（電視截圖）

不過報道又指，涉事者否認，反指清潔人員「妒忌」自己。清潔人員形容，現在工作不再是為旅客服務，而是為無家者，「我們的人格就沒有人在乎」。

韓國《亞洲經濟日報》（The Asia Business Daily）8月10日報道，韓國今夏受破紀錄熱浪侵襲，仁川機場24小時冷氣開放，加上免費設施，高峰期多達200人在機場避暑逗留，當中約16人為長期居住。

網上流傳的一份驅逐通知顯示，仁川機場公社7月30日發出驅逐令，根據《機場設施法》，未經許可的露宿行為屬違規，若不遵從可處罰款或拘留。

「無家可歸者行動」8月12日在機場舉行記者會，批評公社在未提供替代安置方案下先行驅逐，尤其正值酷熱，做法不當。

仁川機場公社12日則回應指，今年首7個月接獲24宗相關投訴，涉及衛生、安全及秩序問題，強調已聯繫社福機構提供臨時住屋、就業支援及精神健康服務，協助露宿者重返社會。