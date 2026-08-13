歐洲數十年來首見日全蝕　冰島西班牙等地變黑夜

歐洲數十年來首次能目擊日全蝕，周三（8月12日）多國白天驟然轉為黑夜，民眾湧上山頭海岸觀測。



據《衛報》（The Guardian）8月11日報道，身處全食帶（本影）者見太陽完全被蔽，僅在半影帶者見偏食。西班牙全食高峰在當地晚上8時26分至33分、日落前出現。格林尼治皇家天文台（Royal Observatory Greenwich）推算，倫敦偏食下午6時17分（BST）開始、7時13分達最大、8時06分結束；天文學家赫伯特（Carys Herbert）指康沃爾覆蓋率約96%、蘇格蘭西部93%、倫敦約92%。

2026年8月12日，一名遊客在德國柏林滕珀爾霍夫機場觀測日偏食。（Reuters）

蘭開夏大學（University of Lancashire）天體物理學者阿戈（Megan Argo）稱，這是歐洲大陸二十年來首場日全蝕，英國上一次1999年、下次2090年，今次僅見偏食，下次同級2081年。專家強調切勿裸眼或戴太陽眼鏡直視，否則對眼睛有永久損害，宜用專用日食眼鏡；無眼鏡者可用漏勺製針孔投影間接觀看。

赫伯特稱兩週後將現月食，英國8月28日清晨可見「血月」偏食；英仙座流星雨12至13日深夜達高峰，值得留待觀賞。