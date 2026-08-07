歐洲足協仍擬抵制世界盃 稱恩芬天奴道歉未符條件
撰文：韓學敏
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歐洲足協（UEFA，歐洲足球管治機構）重申對國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）失去信心，據報仍準備抵制包括男足、女足世界盃在內的所有國際足協賽事。
國際足協周三在摩洛哥拉巴特危機會議後發聲明，承認出售世界盃等賽事少數股權予私人投資者的「FIFA Forward Enterprise」計劃「犯下錯誤」，該計劃已告擱置；聲明又稱與會高層「全面支持」恩芬天奴。儘管恩芬天奴道歉，歐洲足協據報未退讓。
歐洲足協周四向ESPN及《The Athletic》發聲明，列明參與賽事的條件：撤回出售大賽提案，並保證不再作此嘗試；稱條件未獲滿足，並重申對恩芬天奴領導失去信心。
歐洲足協指，國際足協周三聲明只聚焦程序失當，未足以息事；其早前批評恩芬天奴有關投資策略是「卑劣、暗室、不透明交易」。六大洲足協均表態，中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）亦質疑恩芬天奴管治能力。
女子世界盃明年夏季在巴西舉行，32席中11席屬歐洲足協。歐洲足協稱，國際足協主席旗下僱員表態支持「改變不了什麼」。國際足協則強調一切合乎規章，並向理事會及成員協會致歉，承諾不再犯。抵制會否落實，仍待觀察。
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