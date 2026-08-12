特朗普：美國「完全控制」霍爾木茲海峽　強調不信任伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump）8月11日表示，他不信任伊朗，並宣稱美國目前對霍爾木茲海峽擁有「完全控制權」。



特朗普周二結束俄亥俄州的行程後，在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）對記者說：「我不信任伊朗。為什麼？我是最不可能信任伊朗的人，他們一直在對我撒謊。」

特朗普還稱：「我們現在對霍爾木茲海峽擁有完全控制權，不是他們，是我們。我們說了算。」

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

另一方面，伊朗官員也堅持美國需要同意滿足如解除海事封鎖等要求，否則霍爾木茲維持關閉。伊朗同時亦與阿曼商討，關於海峽航運問題，但霍爾木茲暫時不會全面重開。

上周六，伊朗提出重開霍爾木茲海峽需要達成6大項強硬條件，包括要求美國全額賠償伊朗在戰爭中的損失。特朗普的最新言論正是回應伊朗的條件。

自2月美伊戰爭爆發以來，中東局勢持續高度緊張。德黑蘭與華府尚未達成停戰最終協議，霍爾木茲海峽封鎖仍持續擾亂全球能源供應鏈。