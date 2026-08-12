美媒：海灣國家讓步換和平　寧接受伊朗管控海峽　不願再爆發戰爭

圍繞霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通航安排的美國與伊朗間接談判仍未取得突破，波斯灣阿拉伯國家現已接受由伊朗控制這條關鍵航道的「新常態」。波斯灣能源生產商寧可談判各方達成一項重新開放海峽的協議，也不願未來再有戰爭。



《華爾街日報》星期一（8月10日）報道，重開霍爾木茲海峽的談判陷入僵局，主要原因在於伊朗要求獲得經濟紓困，而美國反對對航運施加限制。波斯灣國家繞過封鎖的努力也受挫，因為替代出口路線面臨的風險包括來自伊朗支持的也門胡塞武裝的襲擊。

波斯灣能源生產商得出的結論是，伊朗對霍爾木茲海峽的控制將成為永久性的，而這將無限期地擾亂他們的油氣出口以及全球能源供應。但他們擔心的是，若重新爆發戰爭，後果將更加不堪設想。

2026年8月10日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

這一困局突顯出這場戰爭不僅催生了一個更具對抗性的伊朗，也讓這個對全球能源安全至關重要的地區，在面對伊朗時陷入了無計可施的境地。

正在醞釀的協議雖允許開放海峽，但也使伊朗對駛入船隻的監管權「制度化」。伊朗在波斯灣地區的對手對這項協議安排並不滿意。

不過波斯灣國家官員表示，相較於美伊之間可能爆發進一步軍事行動並危及阿拉伯國家能源基礎設施，他們還是傾向於接受這一協議。

資料照片：2026年5月17日，在伊朗德黑蘭，人們駕車經過一塊反美廣告牌，廣告看板上描繪了美國總統特朗普和霍爾木茲海峽。（Reuters）

伯明罕大學海灣安全問題研究員卡里姆（Umer Karim）說：「在這種背景下，波斯灣阿拉伯國家無法真正確保霍爾木茲海峽的絕對安全和開放，也無法再依賴這條海峽進行運輸或貿易。」

他說：「因此，眼下別無其他選擇，只能在一定程度上對伊朗的要求做出讓步。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

