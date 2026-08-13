朱鎔基逝世｜新加坡等多國總理致哀　日本駐華大使館發降半旗照片

中國前國務院總理朱鎔基8月12日因病救治無效在北京逝世，享年98歲。多國總理致哀，其中新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）致函中國總理李強表示哀悼，形容朱鎔基是新加坡的老朋友。日本駐華大使館也發文致哀，並發布降半旗的照片。



黃循財在信中表示，人們將記得朱鎔基為中國改革開放和發展作出的卓越貢獻，他推動中國的經濟改革，帶領中國於2001年加入世界貿易組織。

他指朱鎔基是新加坡的老朋友，為加強兩國關係發揮重要作用，包括支持建設中新蘇州工業園區、積極倡導加強東盟與中國之間的經濟聯繫。在社交帖文中，黃循財發布了朱鎔基與新加坡前總理李光耀的合照。

澳洲總理：領導中國取里程碑式成就

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）發布聲明指，代表澳洲政府和人民對朱鎔基的逝世表示深切哀悼。他指朱鎔基領導中國在現代市場經濟發展取得里程碑式成就，又令澳中兩國經濟夥伴關係日益緊密，優勢互補。

2003年3月，胡錦濤（左）與朱鎔基（右）出席在北京舉行中國人民政治協商會議（Reuters）

巴基斯坦總理：巴基斯坦的好朋友

巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）8月13日在社交網站發文指，對朱鎔基逝世深感悲痛，指對方是一位偉大領袖，也是巴基斯坦的好朋友。

他稱代表巴基斯坦政府和人民向習近平、李強、中國人民以及朱鎔基的家屬致以最深切的慰問。

2026年8月12日，中國官媒公布朱鎔基死訊，圖為北京一個商場的大螢幕正播出官媒的報道（Reuters）

日本駐華大使館發降半旗照片

日本駐華大使館13日在微博發布降半旗的照片，並在帖文寫道「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下。」