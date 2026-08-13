揭軍演對決「美軍慘輸烏克蘭」　美媒：暴露國家弱點

美媒8月12日報道，美國與烏克蘭軍隊今年春季在德國軍演中對陣，烏克蘭無人機部隊輕易發現並殲滅美軍裝甲部隊，突顯五角大樓至今仍未充分吸收俄烏戰爭的戰場教訓，這次演習，加上美軍在中東遭伊朗無人機襲擊的傷亡，也暴露出美國在無人機威脅下的脆弱程度。



《華爾街日報》8月12日獨家報道，這場名為「聯合決心」（Combined Resolve）的演習於4月至5月在德國霍恩費爾斯（Hohenfels）舉行。

美方約3,500名美軍參演，主要來自第1騎兵師第3裝甲旅戰鬥隊。烏方部隊則來自第412無人系統團「復仇者」（Nemesis）。

演習中，美軍重型裝甲車輛揚起大量灰塵，輕易被烏軍偵察無人機發現，隨即遭投彈無人機及第一身視角（FPV）無人機「擊毀」。

2026年8月2日，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯Wildberries公司的倉庫，現場濃煙滾滾。（Reuters）

2026年8月12日，俄罗斯克拉斯諾達爾州（Krasnodar）邊疆區多處區域遭受烏克蘭無人機襲擊。（Reuters）

報道引述美方官員形容，美軍車輛被「殲滅」速度太快，需不斷「重生」才能繼續演習。

美軍在兩週演習中逐步改善分散隱蔽及電子戰能力，烏軍亦中途轉換陣營，協助美軍運用無人機進攻。

報道指，美軍今年在中東已難以防範伊朗遠程無人機，造成士兵傷亡及軍機損毀。

英國及瑞典此前與烏軍演習，同樣被烏克蘭無人機部隊輕易擊敗，報道引述分析認為，烏軍經過四年半實戰，在無人機操作、維修及改裝上遠勝美軍，美方雖已投入數十億美元採購反無人機技術，但仍需加速學習。