「發霉淋浴間」美航母林肯號滯海　傳物資缺衛生差　兵絕望欲跳海

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）自去年11月展開部署，其後被轉調至中東，迄今累計在海上漂泊逾250天。

美媒指，長期高壓任務下，多名水兵因身心俱疲出現自殺念頭，至少一名船員試圖跳海被制止，艦上更傳出食物、日用品短缺及衛生環境惡劣等問題。



美國《星條旗報》8月11日報道，林肯號2025年11月21日離開加州聖迭戈母港，原定為期約7個月的太平洋部署，其後被調往中東支援對伊朗作戰，至今未有返航日期。

航母通常每30至45天便靠港一次，以進行補給、維護及艦員休整，但林肯號部署至今逾250天，僅在去年12月於關島短暫靠港，以及今年7月7日在阿曼短暫停留；兩次靠港之間，曾連續208天未靠岸，創下現代航母紀錄。

報道指，船員與家屬近期直接向海軍高層反映心理健康危機。有家屬在會上哭訴，收到丈夫訊息說「希望明天不要醒來」。報道亦引述船員稱，一名同袍在試圖跳海時被當值人員阻止。有船員母親向傳媒表示，兒子說他和同袍「不斷想着跳船，僅求解脫」。

美國海軍航空母艦林肯號（Facebook@USSLincoln）

限制食物配給 「發霉淋浴間」

物資方面，報道指，家屬與船員確認艦上早前曾出現限制食物配給、缺水、逾一周無法洗衣、淋浴間發霉、廁所故障，以及牙膏、肥皂、除臭劑等基本用品短缺，雖然大部分問題現已解決，郵件服務亦在改善，但長期缺乏靠港休息已令士氣跌至谷底。

報道引述船員形容：「我們一直像陀螺般運轉，現在甚麼都盼不到，只想有個回家的日子。」

美國海軍第五艦隊發言人洪茨（Joseph Hontz）回應指，林肯號偶爾在某些物資上出現短暫短缺，但林肯號及戰區內所有艦船目前均有充足食物和物資維持作戰。

他承認新鮮蔬果較難供應，因運抵時容易變壞。海軍未直接回應跳海事件，但強調領導層正持續評估並維持每名水兵的心理狀態，艦上亦設有心理輔導團隊。