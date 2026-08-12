中國男子承認企圖走私美國軍備回國　最高面臨20年監禁

美國司法部8月10日（周一）表示，29歲中國公民Dingwei Chen在美國承認違反《武器出口管制法》，試圖非法取得軍用級衛星通訊設備走私到中國，面臨最高20年監禁。



據司法部網站，陳姓男子（拼音為Dingwei Chen）10日在鹽湖城聯邦法院承認控罪。他被指與他人合謀，試圖在黑市從外國軍火商買入衛星數據機及無線電設備等敏感通訊系統。

他們最初打算經瑞士轉運，後來考慮到美國太平洋島嶼塞班島（Saipan）取貨，最終決定經墨西哥走私。

2026年5月14日，中國北京人民大會堂，中國國家主席習近平與來華的美國總統特朗普（Donald Trump）出席儀式前，中國人民解放軍儀仗隊手持中國國旗和美國國旗。 （Reuters）

陳姓男子等人為購買10台數據機，先支付逾4萬美元（約31萬港元）訂金，之後改用加密貨幣交易，支付價值約3萬美元（約23萬港元）的穩定幣泰達幣（USDT）。

美國司法部指出，涉事通訊設備由美國公司為美軍製造，未經國務院國防貿易管制局核發許可，不得合法出口。司法部強調，後者通常不會批准向中國出口軍事物品及服務。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

陳姓男子最高可能面臨20年監禁，而法院定於10月19日判刑。