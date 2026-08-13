韓國仁川上半年接待3839萬國際旅客　膺全球最繁忙機場

8月13日（周四）發布的最新數據顯示，韓國仁川機場（Incheon Airport）在2026年上半年超越倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）和新加坡樟宜機場（Changi Airport)，成為全球最繁忙的國際客運樞紐。仁川機場在開航僅25年後便躍居榜首。



由國際機場協會（Airports Council International）整理，涵蓋1234個機場的初步數據指出，仁川機場在過去6個月內接待了3839萬名國際旅客。

2026年8月7日，一名老人在韓國仁川國際機場避暑。（Reuters）

仁川機場的排名穩步上升，從2002年的第10位升至2018年的第5位，並於2024年躍居第3位。

希思羅機場以3779萬名國際旅客位居第二，樟宜機場以3453萬名緊隨其後。長期與希思羅機場爭奪榜首位置的杜拜機場，預計將跌出前五名。

據了解，排名的變動既歸功於仁川機場自身的發展趨勢，也受到地緣政治格局變化的影響。

美國與伊朗的衝突阻礙了經由中東樞紐的中轉客流，促使旅客轉而選擇仁川機場。其間，中轉旅客人數同比增長18.1%，達到424萬人次。其中，來自歐洲的中轉客流更是激增了63.2%。

2026年8月13日，圖為韓國仁川機場（Incheon Airport）。（FB@인천공항 Incheon Airport）

入境韓國的訪客數量也大幅增長，主要以中國和日本遊客為主。第二季度，外國旅客占仁川機場總客流量的44.4%，創下歷史新高，較上年同期的39.5%有所上升。