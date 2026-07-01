歐盟學美國向中國小額包裹收稅　貿易戰沒打起來反而百姓受累

2026年7月1日起，歐盟將對來自非歐盟國家、價值不超過150歐元的低價值進口商品徵收臨時關稅。具體按照包裹內不同稅目品類分別計徵，每個包裹統一徵收3歐元臨時關稅；而對於一個包含多個不同類別商品的包裹，實際承擔的關稅可能超過3歐元。



根據計劃，歐盟希望在推行這一臨時性關稅兩年後實施永久性關稅，以應對以Shein和Temu為代表的中國跨境電商低價包裹免稅湧入帶來的所謂「不公平競爭」問題。不僅如此，歐盟後續規劃同步配套新增獨立的統一海關處理費，計劃於2026年11月起正式落地收取，進一步抬高非歐盟跨境小包的入境清關成本，整套規則層層收緊，精準鎖定低價直郵跨境電商模式。

歐盟旗幟在歐盟委員會大樓前飄揚。（GettyImages）

原本歐盟計劃在2028年後取消150歐元以下商品的統一免稅待遇，轉而按照商品稅則分別徵收正常關稅，但在去年底歐盟加速了相關政策的制定，專門制定出了這一臨時性政策。這種變化在美國暫停所有國家800美元以下商業貨物的小額免稅待遇以及中歐貿易糾紛愈演愈烈的背景下，無疑引發人們更多的思考和擔憂。

電商直郵模式遭到衝擊，海外倉模式或將受益

傳統上，中國商品進入歐洲存在三套並行體系：

第一套是以集裝箱、托盤和批量商業貨物為單位的一般貿易模式，由歐洲進口商完成標準報關並繳納關稅和進口增值稅；

第二套是跨境電商直郵模式，商品在中國倉庫接到消費者訂單後，以獨立小額貨件進入歐洲，並通過H7簡化申報和IOSS增值稅體系完成清關；

第三套是海外倉。中國企業將商品以整櫃、整託板或者大批量貨物提前運入德國、法國、波蘭、荷蘭、比利時等地的倉庫，完成一般貿易進口後，再根據訂單向歐洲消費者配送。



而這次關稅調整受到最直接衝擊的就是第二套模式：跨境電商直郵。此前由於中國跨境電商的快速發展，包括Shein和Temu等新興平台可以讓歐洲消費者先在自己的平台下單，等待平台從中國倉庫發出貨物。

這張攝於2024年8月22日的插圖顯示了Shein和Temu的標誌。（Reuters）

在這一商業模式下，平台可以根據消費者需求快速響應，實現小批量多批次發貨，大幅壓縮物流周期與成本。同時，數十萬個消費者包裹雖然可以集中裝入郵袋、航空集裝器或貨機，但在海關意義上仍然是相互獨立的小額貨件。Shein和Temu等新興平台的發展無疑受益於這一政策的風口。

但隨着新規推行，小額貨物免稅門檻取消，直郵模式需逐單繳納進口增值稅及關稅，疊加清關複雜度提升，對於各方影響是立竿見影的。

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本次新規承壓最重的，無疑是單價20歐元以內的低價輕小件貨品，例如：數據線、手機支架等小型數碼配件、合金飾品、平價家居收納好物，以及單價15歐元以內的基礎打底服裝。

該類小商品行業整體毛利率僅維持在15%至25%區間，本次3歐元臨時稅費，疊加今年11月即將新增海關處理費，單件貨品新增綜合成本可達5至8歐元，摺合人民幣約39至62元。本就薄利的低價小件，額外成本幾乎會吃光全部毛利，不少貨品將陷入無利可圖、虧本出貨的窘境。而原本售價在80歐元以上的中高端商品，3歐元固定稅費分攤後，成本增幅不足5%，影響微乎其微。

而與之相對的是，此前不少大公司一直在推進的海外倉建設，可能會受益於這一波的政策調整。根據歐委會給出的例子，5件同類T恤合計徵3歐元；1件T恤加1塊手錶，因為屬於兩類商品，合計徵6歐元。

歐洲方面給出的計算關稅示例（網站截圖）

這意味着採用歐洲倉後，企業可以把少至幾件，多則成千上萬件的同類商品作為一批商業貨物進口，提前正常繳納關稅，而不是等消費者每下一單，再單獨發貨以及單獨繳納關稅。而貨物在完成進口清關、取得歐盟自由流通地位後，從歐洲倉發往法國、德國、意大利等國的消費者，屬於歐盟境內配送，不再逐單發生第三國進口清關，從而在關稅層面實現成本攤薄。

這一政策變動意味着，那些長期深耕歐洲海外倉佈局的中國外貿企業，會在未來中歐小額貿易中獲得顯著競爭優勢。根據現有的訊息，菜鳥、京東物流、縱騰集團、遞四方等本土物流企業，以及大批歐洲本土第三方物流服務商，均已在歐洲成熟搭建完整的倉儲、履約配送體系。這同時也意味着，無法忍受庫存成本、依賴單次小批量跨洋運輸的對歐零售模式正在瓦解。

從中企對歐貿易的角度看，這次關稅政策調整背後不僅是幾歐元成本的增加，而是歐洲市場運行方式的一次結構性變化：過去依靠低價、直郵和小包拆分進入歐洲市場的商業模式，需要讓位於以平台責任、本地倉儲和數字海關為核心的新體系。

針對中國的專項調整，中歐貿易未來成謎

僅從物流的角度，歐盟此次政策的調整指向性似乎並不明顯，但是如果我們稍微跟進一下數據，就會發現，這次政策調整針對對象無疑是中國的小商品貿易。根據歐盟官方數據，小額小包裹從2022年的13.9億件增至2023年的24.4億件、2024年的46億件，到2025年末接近58.8億件；其在全部進口件數中的佔比從2022年的約92%升至2025年的約98%。而2024、2025年的小包裹，以件數計算，有93%來自中國。

這張攝於2025年11月8日的設計圖片中，一部手機顯示着Shein等電商平台的應用程式，而背景則可看到歐盟旗幟。（Getty）

至於歐盟推進這輪改革的原因，官方表述很直接。歐盟委員會和歐洲議會認為小額跨境電商的爆炸式增長，給海關、市場監管、消費者安全和公平競爭帶來壓力。委員會還在2023年海關改革中強調，他們認為約65%進入歐盟的包裹被故意低報價值，以利用150歐元免稅門檻。換言之，這項改革不僅是一個財政議題，也是歐盟面對當前貿易局面針對市場準入合規門檻的調整。

從數學角度出發，如果按2025年58.8億件的靜態運行規模測算，且3歐元臨時關稅覆蓋所有相關小包裹，按2025年全年58.8億件小包的靜態規模測算，若全部包裹均徵收3歐元臨時關稅，歐盟理論全年新增關稅收入176.4億歐元，其中產自中國包裹對應的關稅規模約164.1億歐元。

更值得注意的是，根據稅收與海關同盟總司（歐盟委員會）關於在線購買商品進口的官方統計數據，2025年上半年小額小包裹的平均申報價值僅8.82歐元/件，但數量佔比高達97.9%。這意味着一個固定3歐元的新關稅，對「廉價件」具有遠高於表面數字的實際衝擊。

長期以來，全世界都公認，中國的產品具有絕對的性價比優勢。隨着新冠疫情之後歐洲生產能力下降，同時受到俄烏戰爭等衝擊，通脹居高不下。於是在2022年開始，小包裹數量迅速從13.9億件，一路上升至24.3億件（2023）、46億件（2024）和58.8億件（2025）。

進口的快速上升引發了歐盟方面某些人的擔憂乃至恐慌，認為原有豁免在電商時代已經失去合理性，使「小包直郵」相對於傳統批量進口取得制度性優勢。取消門檻的目標之一，就是在跨境電商和歐洲傳統零售之間恢復所謂「公平競爭」。

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於是歐委會加快了原有的海關改革方案。按照原方案，正常徵稅需要逐項識別商品編碼、原產地、完稅價格和適用稅率，而歐盟27國仍使用大量分散的海關訊息系統，暫時難以高效處理數十億件小包裹。電商平台預計到2028年接入統一數據中心，屆時歐盟才有能力對小額商品全面適用正常關稅。

但是快速增長的小包裹需求，讓歐委會放棄了將150歐元豁免與「歐盟海關數據中心」綁定的方案。這在中歐貿易關係緊張，以及歐洲炒作中歐貿易逆差的背景下十分刺眼。

6月18日的歐盟領導人峰會期間，歐洲領導人允許歐盟委員會與主要貿易伙伴就所謂「全球經濟失衡」進行對話，並審查是否需要新的貿易措施。儘管此次峰會結論中未具體點名「中國」，但中國無疑是整個事件的核心。

會上，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟委員會將提出一項新法律，要求歐盟公司實現關鍵供應來源的多元化，除非這些公司主動「去風險」，減少對華依賴。報道稱，此舉旨在遏制歐盟對華貿易逆差不斷擴大，以及歐盟在關鍵礦產領域對中國的嚴重依賴。

2026年6月19日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟領袖峰會後向媒體發表講話。（Reuters）

同時，歐盟正醖釀推出一攬子新的對華貿易限制工具，不僅計劃擴大關稅、配額等傳統貿易保護主義政策的適用範圍，還考慮效仿美國「301條款」打造歐版機制，以應對中國的所謂「產能過剩」和「不公平競爭」問題。

而作為某種意義上的「先行服」，此次歐盟加快相關政策改變無疑對包括汽車、光伏等重點產品在內中歐貿易全局造成了顯著壓力，當前中歐貿易摩擦持續升温、博弈日趨激烈，這套針對小額跨境貨品的徵稅規則，後續向外延伸擴散至其他外貿賽道的概率不容小覷。

5月31日，在啟東出入境邊防檢查站等單位高效保障下，裝載7273輛新能源汽車的比亞迪「濟南號」滾裝船從江蘇南通港啟航，直髮意大利、西班牙等歐洲國家。（新華社）

對比美國關稅政策，歐洲當下尚未開戰

整體而言，歐洲方面雖然開始對小額包裹計件收稅，但是其收稅力度和範圍相比於美國更低，在現行政策下，對於超過30歐元商品，稅率依舊低於10%，這與美國當前的關稅政策截然不同，呈現出「價格越便宜，稅率越高」的針對小額包裹的特點。

而相比之下，美國的關稅政策則呈現出更加「一刀切」的特點。2025年之前，根據美國「小額免稅」規則，符合條件、價值不超過800美元的進口商業貨物可以免繳關稅並快速通關。2025年5月2日，美國首先取消中國內地及香港商品的小額免稅待遇；自同年8月29日起，這項措施擴大至全球，原本可適用800美元免稅待遇的商業貨物原則上不再自動免稅。

雖然2026年2月20日，美國最高法院裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授予總統相應關稅徵收權限，白宮也隨即廢止依託該法案加徵的附加關稅，但是白宮依舊繼續暫停維持800美元小額免稅待遇，並改用《1974年貿易法》第一百二十二條徵收臨時進口附加稅。

於是自2026年2月24日起，通過國際郵政網絡進入美國、原本可以適用小額免稅的商業包裹，暫時統一按照申報價值徵收10%的從價稅。該制度計劃執行至2026年7月24日，或執行至美國海關新的郵政包裹申報制度提前生效之日。同時通過DHL、FedEx、UPS或商業專線進入美國的非郵政貨物，需要按照正常進口程序申報，並繳納全部適用的普通關稅、對華301關稅、行業關稅、反傾銷和反補貼稅以及相關海關費用，這一稅率可能會高達45%以上。

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從這個角度我們也可以得出結論，雖然歐洲調整了其關稅政策，但是這一調整並不算中歐貿易開戰的金鼓之聲。

對於歐洲來說，當前面臨着高通脹、實際收入停滯的壓力。2026年5月，歐元區通脹率重新升至3.2%，其中能源價格按年上漲10.9%，服務價格上漲3.5%。與此同時，歐元區人均實際家庭收入在2025年第三季度沒有增長，第四季度也僅增長0.1%，收入修復已接近停滯。在當前歐洲通脹重新超過3%的背景下，歐委會預計，2026年歐元區經濟僅增長0.9%，消費者信心則降至40個月低點。

在這一背景下，對小額包裹徵收3歐元固定關稅，並進一步引入海關處理費，帶有一定的試圖平衡貿易保護和不過度刺激通脹的意味。很顯然，歐盟希望通過提高中國低價商品的進入成本，保護本地企業並增加海關收入，但其代價可能是，在歐洲居民實際收入增長本已乏力的情況下，進一步削弱低收入家庭的購買力。

畢竟，對於一件價值10歐元的商品，3歐元關稅相當於價格的30%；而對100歐元商品而言，稅負僅相當於3%。因此，這項政策的負擔並非均勻分布，而會更多落在依賴低價服裝、玩具、家居用品和電子配件的中低收入消費者身上。

也正因如此，儘管歐盟委員會強調，對華貨物貿易逆差已經接近每天10億歐元，並要求強化貿易防禦工具，但27個成員國並未就立即加徵大範圍關稅、設置進口配額或採取系統性限制措施達成一致。6月18日舉行的歐盟峰會也沒有成為中歐貿易戰全面升級的轉折點。

現在看來，歐盟最終選擇了「內部團結與對外對話」並行的路線，將更大範圍的貿易防禦工具留待後續審查。小額包裹稅改由此更像是一項政治阻力較小、便於先行實施的試探性措施。

不過，這並不意味着中歐經貿關係不存在繼續惡化的風險。相比於一次性發動大規模關稅戰，歐盟更可能通過小包裹稅、反補貼調查、政府採購限制、外國補貼審查和供應鏈「去風險」等要求，逐步提高中國企業進入歐洲市場的制度成本。真正值得警惕的，或許並不是某一天突然響起的貿易戰「金鼓」，而是歐洲各類針對中國商品、企業的限制性條款，不斷以技術規則、行業監管、安全審查的形式常態化落地。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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