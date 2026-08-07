特朗普正式簽署行政令　對多晶矽及衍生產品加徵關稅

據央視新聞報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間8月6日簽署行政令，依據《1962年貿易擴展法》第232條，對進口多晶矽及其衍生產品採取最低進口價格和額外關稅措施，以支持美國國內多晶矽、半導體和太陽能供應鏈。



公告規定，最低進口價格分別為：多晶矽每公斤21美元（約164.7港元）；多晶矽錠和晶圓每公斤100美元（約784港元）；太陽能電池每瓦0.22美元（約1.72港元）；太陽能組件每瓦0.38美元（約2.98港元）。同時，美國將對公告附件所列多晶矽錠及相關衍生產品加徵15%的從價關稅。相關措施將自2026年12月4日美國東部時間凌晨12時01分起生效。

公告還授權商務部建立「回流美國」激勵計劃。企業如承諾在美國建設、翻新或擴建多晶矽、矽錠、晶圓或太陽能電池生產設施，並在2029年1月20日前開工，可申請部分進口設備和相關產品免繳第232條關稅。