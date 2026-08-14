特朗普授權部份私人企業發動網攻等行動　助政府打擊跨國犯罪組織

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月12日簽署一份備忘錄，加強聯邦執法部門使用網路工具打擊涉勒索軟體攻擊、網路釣魚活動、金融詐騙等活動的跨國犯罪組織，其中實際上賦予部份私人公司在政府指導下，對相關實體發動網路攻擊等行動的權力。



路透社13日報道，特朗普在備忘錄中，指示國土安全工作小組轄下的國家協調中心 (NCC) 制定一項計劃，利用私人企業的能力和創新，在政府指導、控制和授權下，展開旨在打擊外國跨國犯罪組織的特定網路行動。

2026年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在愛國者運動會決賽中跳舞。（Reuters）

據備忘錄，政府將建立一個框架，鼓勵私人企業與其他私營實體及聯邦、州政府等機構達成協議，以收集有關跨國犯罪組織的威脅訊息，並提出網絡行動來應對這些威脅。

經過審查的私人企業可參與過去主要由政府主導，旨在打擊外國跨國犯罪集團的網絡行動，並在監督下進行「網絡監視行動」（Cyber surveillance operations) 及「網絡效果行動」（Cyber effects operations），後者包括對部份虛擬網絡或基礎設施，進行操縱、破壞等操作。

這張攝於2022年9月27日的設計圖片中，可以看到電腦螢幕上顯示的美國國旗和二進位代碼。（Getty）

據報道，私人企業參與針對犯罪分子等目標的網路行動並非新的想法，但外界過執因擔心此舉或造成意想不到的負面影響或質疑機構間協調問題，往往會引發爭議。