印航客機急墜｜空中巴士：3液壓一度全失效 升降舵與副翼4秒失靈
撰文：洪怡霖
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印度航空（Air India）A320客機急墜約91米事件發生後，路透社（Reuters）8月14日引述空中巴士（Airbus）初步分析報道，這客機3個液壓系統一度全部失效，升降舵及副翼約4秒無法操作。
空中巴士指，事發時，控制飛機俯仰和滾轉的升降舵及副翼，約4秒內完全不可用，期間飛機向上抬頭，副駕駛將操縱桿推至最前，但飛行控制面「沒有直接反應」，數秒後液壓系統才恢復。
報道指，空中巴士已要求印度航空檢查飛機系統及傳感器並提供更多資料，但未確定根本原因。
印度相關部門已將事件列為嚴重事故，飛機事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau）正展開調查，空中巴士及法國航空事故調查局（BEA）提供技術協助。
印度航空（Air India）8月4日一班從泰國布吉飛往印度德里的客機在飛行途中急墜300英呎（約91米），造成17人受傷。
印度政府部門隨後展開調查，多間印媒11日引述消息指，機長在隨後的驗毒確認測試中，對大麻呈陽性反應。
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