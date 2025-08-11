印度航空：因波音機隊改裝及巴基斯坦關閉領空　9月起停飛華盛頓

印度航空8月11發布公告，指由於波音飛機機隊改裝以及巴基斯坦領空持續關閉等多種原因，為確保「印度航空旗下航線網絡的可靠性和完整性」，將從9月1日起關閉由德里飛往華盛頓的航班，關閉時間最少持續到明年底。



印度航空指，停飛主要源於公司上月底開始改裝旗下26架波音787-8型飛機，旨在提升乘客的航班體驗，這令機隊餘下適航飛機數量出現短缺，加之巴基斯坦領空持續關閉，就對航企營運造成影響。

2025年8月11日，圖為印度航空宣布9月1日起停飛由德里飛往華盛頓的直飛航班。（截圖自印度航空網站）

公告指已聯繫預訂9月1日之後航班乘客，將根據乘客意願，協助他們重新預訂其他航班或全額退款等抉擇，其他乘客可繼續選擇乘搭印航聯運合作夥伴阿拉斯加航空、聯合航空和達美航空的航班前往華盛頓。

6月12日，印航一架波音787-8客機在起飛不久後墜毀，機上242人僅1人生還，嚴重事故促使印航對同類型客機採取更嚴格審查，並着手對機隊進行改造。

2025年6月13日，印度艾哈邁達巴德，一名消防員站在墜毀的印度航空波音787-8客機旁。（Reuters）

印度與巴基斯坦自5月發生流血衝突後，巴基斯坦就關閉領空。《印度快報》（The Indian Express）指，印航受此影響選擇其他航線，以維持每週三班直飛華盛頓的航班，而執飛客機也因航線延長不得不中途經停奧地利維也納機場。