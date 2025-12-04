印度航空737客機失蹤13年後尋獲　因無官方文件紀錄遭遺忘在機場

印度航空（Air India）一架波音737-200客機「失蹤」13年後，近期在加爾各答機場的偏僻角落意外「尋獲」。原來這架機齡43年的客機自2012年就停放在加爾各答機場，惟公司官方固定資產文件中未對該飛機做任何紀錄，直到機場官員要求印度航空移除閒置在機場的客機時，公司才發現資產管理紀錄存在的問題。



航空資訊網站Aviation A2Z報道，該架註冊號碼為VT-EHH的客機於1982年交付給印度航空，後由聯盟航空營運，直到2007年印度航空將其改裝為貨機。

該飛機自2012年起就停泊在加爾各答機場，沒有出售、報廢或拆解，僅僅閒置在機場一處偏僻角落。直到加爾各答機場官員最終聯絡印度航空，這才促使印航展開詳細的內部調查，發現官方文件對該客機的紀錄有所遺漏。

據報道，在紀錄上的疏忽導致折舊計劃、保險記錄、維護預測和融資相關的登記冊中都沒有顯示出該客機的存在，揭露公司存在數十年不完整文件紀錄的問題。

印度航空行政總裁威爾遜（Campbell Wilson）向員工說明稱，VT-EHH在公司私有化前就多次被排除在內部紀錄之外，導致這架飛機被「遺忘」。目前客機已被轉移到拉賈斯坦邦（Rajasthan），預計將改造成飛機餐廳。